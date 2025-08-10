Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

  Dois às 10
  Hoje às 17:43

Miguel Moura celebra a paternidade e partilha, no Goucha, a emoção deste novo capítulo, bem como os desafios e receios do futuro. Além de pai, é também padrasto, algo de que fala pouco: “Muita gente não sabe, porque eu também não comentei para evitar problemas com o pai.”

No dia 3 de março, a vida de Miguel Moura mudou para sempre. O cantor alentejano tornou-se pai de Ema, a sua primeira filha, e partilha agora, em exclusivo no programa Goucha, a emoção deste novo capítulo. Numa conversa sincera com Manuel Luís Goucha, Miguel fala sobre a paternidade, o amor por Margarida, a mãe da sua filha, e os desafios e alegrias que viveu ao longo da gravidez. Além disso, revela os seus novos projetos musicais, incluindo o lançamento do single Rainha, o primeiro tema de sua autoria.

A sua juventude não foi impedimento para o realizar do sonho, algo planeado. Contudo, agora que é pai, admite viver com medo de não conseguir suportar o futuro: "Tenho medo de não estar para a ver crescer. Tenho medo de não conseguir suportar este novo desafio e de lhe dar as condições que gostaria de dar, condições que nunca tive... Uma coisa sei: vou ser um pai presente"

Além de pai, Miguel Moura é padrasto. Algo que o próprio diz falar poucas vezes: "Muita gente não sabe, porque eu também não comentei para evitar problemas com o pai"

O amor por Margarida: "Foi amor à primeira vista"

Durante a entrevista, Miguel Moura recorda como conheceu Margarida e como a sua história de amor começou. “Foi amor à primeira vista”, admite, referindo que a ligação entre os dois foi imediata. O casal vive junto há dois anos e sempre sonhou construir uma família.

Uma gravidez desejada e vivida com emoção

Miguel Moura não esconde a felicidade que sentiu ao descobrir que ia ser pai. Durante os nove meses, acompanhou de perto todas as fases, desde as primeiras consultas às ecografias. 

No momento do parto, Miguel fez questão de estar presente e de participar ativamente. “Fiz questão de cortar o cordão umbilical da minha filha”, partilha. O primeiro encontro com Ema foi arrebatador: “Quando vi a minha filha pela primeira vez, fiquei sem palavras.”

Novos projetos: "Rainha", um tema especial

Para além da sua vida pessoal, Miguel Moura está dedicado a relançar a carreira e lançou o tema Rainha, o seu novo single e o primeiro tema de sua autoria, tanto na letra como na música. O cantor, que começou a sua carreira aos 14 anos e tem Mariza como grande inspiração, está empenhado em afirmar a sua identidade musical.

