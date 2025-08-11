Aos 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto. Saiba quem é a namorada do 'afilhado' de Cristina Ferreira

Miguel Moura deu-se a conhecer no programa «All Together Now», apresentado por Cristina Ferreira. O jovem foi pai há 4 meses e está mais feliz do que nunca.
No dia 3 de março, a vida de Miguel Moura mudou para sempre. O cantor alentejano tornou-se pai de Ema, a sua primeira filha. O cantor esteve no Dois às 10 com a filha e a namorada, que se mostra poucas vezes em televisão.
Miguel Moura recorda como conheceu Margarida e como a sua história de amor começou, depois da jovem ter feito uma entrevista ao cantor em âmbito profissional. O casal vive junto há quase três anos e sempre sonhou construir uma família.
Além de pai, Miguel Moura é padrasto. Algo que o próprio disse, em entrevista a Manuel Luís Goucha, falar poucas vezes: "Muita gente não sabe, porque eu também não comentei para evitar problemas com o pai"
Sobre a filha Ema, os dois falaram da tranquilidade que a menina tem e das noites bem dormidas. Miguel Moura confessou ainda cantar muitas vezes para a bebé e falou das reações da mesma.