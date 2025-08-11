Aos 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto. Saiba quem é a namorada do 'afilhado' de Cristina Ferreira

  • Dois às 10
  • Há 3h e 26min

Miguel Moura deu-se a conhecer no programa «All Together Now», apresentado por Cristina Ferreira. O jovem foi pai há 4 meses e está mais feliz do que nunca.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

No dia 3 de março, a vida de Miguel Moura mudou para sempre. O cantor alentejano tornou-se pai de Ema, a sua primeira filha. O cantor esteve no Dois às 10 com a filha e a namorada, que se mostra poucas vezes em televisão.

Miguel Moura recorda como conheceu Margarida e como a sua história de amor começou, depois da jovem ter feito uma entrevista ao cantor em âmbito profissional. O casal vive junto há quase três anos e sempre sonhou construir uma família.

Além de pai, Miguel Moura é padrasto. Algo que o próprio disse, em entrevista a Manuel Luís Goucha, falar poucas vezes: "Muita gente não sabe, porque eu também não comentei para evitar problemas com o pai"

Sobre a filha Ema, os dois falaram da tranquilidade que a menina tem e das noites bem dormidas. Miguel Moura confessou ainda cantar muitas vezes para a bebé e falou das reações da mesma.

Temas: Miguel moura Cristina Ferreira Dois às 10 Claudio ramos

RELACIONADOS

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

A Não Perder

Portuguesa põe fim à vida e leva filho bebé consigo: «O que leva uma mãe a fazer uma coisa destas?»

Há 13 min

“Resultados de clínica em casa”: a máquina de luz pulsada que garante pele suave e depilação prolongada

Há 1h e 34min

Confrontado com uma possível relação amorosa, Eduardo Ferreira fala de Marco Paulo: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Há 2h e 27min

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Hoje às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Ontem às 17:43

Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas

Ontem às 10:36

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59
MAIS

Mais Vistos

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Há 1h e 47min

Eduardo Ferreira revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»

Há 2h e 18min

Cristina Ferreira conta história sobre o filho: «Isto é que é um filho!»

Hoje às 10:05

Cristina Ferreira confronta herdeiro de Marco Paulo: «Sentiste alguma dúvida na cabeça da tua mulher?»

Há 2h e 36min

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Há 5 min

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Hoje às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Ontem às 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Há 5 min

Portuguesa põe fim à vida e leva filho bebé consigo: «O que leva uma mãe a fazer uma coisa destas?»

Há 13 min

“Resultados de clínica em casa”: a máquina de luz pulsada que garante pele suave e depilação prolongada

Há 1h e 34min

Confrontado com uma possível relação amorosa, Eduardo Ferreira fala de Marco Paulo: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Há 2h e 27min