Após o «Desafio Final», Miguel Vicente conta episódio perturbador: «Veio uma senhora atrás de mim»

Miguel Vicente relatou um episódio que aconteceu depois de ter saído do reality show «Desafio Final»

Miguel Vicente, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», foi um dos participantes mais polémicos e comentados da edição que recentemente chegou ao fim. O jovem, que ficou em segundo lugar no programa mesteve esta manhã no programa «Dois às 10» para falar sobre a sua passagem pelo reality show, as polémicas que o marcaram e a forma como tem lidado com a vida após o programa.

Durante a entrevista, Miguel Vicente revelou que a sua experiência no «Secret Story - Desafio Final» foi desafiadora, principalmente devido às controvérsias e julgamentos públicos que sofreu ao longo do jogo. Com a sua imagem em constante foco, o ex-concorrente falou abertamente sobre a forma como lidou ao ser exposto ao grande público.

Miguel Vicente contou que, depois deste pico de exposição, procura alguma tranquilidade. No âmbito deste assunto, o ex-concorrente contou que, após o fim do programa, estava a fazer compras num centro comercial quando foi surpreendido por uma mulher que se aproximou dele. «Ainda ontem fui ao shopping e veio uma senhora atrás de mim puxando-me a blusa para ver o bebé. Passa os limites. As pessoas não têm noção disso», contou Miguel, visivelmente desconfortável com a situação. Miguel Vicente afirmou que, atualmente, prefere focar-se na sua vida pessoal, longe das polémicas. O ex-concorrente parece agora ter encontrado uma forma de equilibrar a sua vida fora dos holofotes, valorizando a sua família e a tranquilidade do seu dia a dia.