Bebé já tem nome! Miguel Vicente revela o nome do primeiro filho

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Miguel Vicente conta tudo sobre a relação com Beatriz Castro e o bebé que esperam – Veja a conversa completa

Miguel Vicente emociona-se ao falar do apoio que a namorada lhe deu quando vídeo íntimo deste foi divulgado na internet

Miguel Vicente faz revelação sobre o sexo do bebé

Miguel Vicente sobre a namorada: «Ela, no início, não gostava muito de mim, não me achava muita piada»

Miguel Vicente está à espera do primeiro filho

Miguel Vicente vai ser pai pela primeira vez.

O vencedor do «Big Brother 2024» falou pela primeira vez sobre a chegada do primeiro filho. «Acho que só me vai cair a ficha mesmo quando ele ou ela nascer. Ainda não temos a certeza», começou por dizer Miguel Vicente.

«Eu sinto, desde o início, que vai ser um menino, mas, por outro lado, gostava também que fosse uma menina», admitiu.

Miguel Vicente revelou ainda os nomes escolhidos: «Em princípio, se for menino, vai ser Duarte e, se for menina, vai ser Madalena».

Veja aqui a conversa completa com Miguel Vicente-