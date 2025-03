Foi assim o reencontro de Miguel Vicente com o filho depois de meses separados

O reencontro de Miguel Vicente com o filho bebé comoveu os corações dos portugueses

Miguel Vicente partilhou nas redes sociais um momento carinhoso com a sua família, onde aparece com Beatriz Castro e o filho Duarte, nascido em janeiro. A mensagem escrita na publicação expressa a sua gratidão pelo apoio recebido.

O ex-concorrente do «Secret Story – Desafio Final» emocionou os seguidores ao partilhar um momento de ternura com a sua família. Após conquistar o segundo lugar na final do programa, Miguel Vicente publicou um vídeo onde aparece deitado no sofá, ao lado da companheira Beatriz Castro e do filho Duarte.

O vídeo mostra Miguel num momento de afeto com a sua família. Na legenda, escreveu: «Obrigado a todos, somos enormes». O pequeno Duarte, que é uma das grandes alegrias da sua vida, e Beatriz, mãe do bebé, foram os pilares que sustentaram Miguel Vicente durante toda a sua jornada. Este gesto nas redes sociais destaca a importância da família para o finalista, especialmente após a intensa experiência televisiva.