Miguel Vicente emociona-se ao falar do filho: «Nasci de novo»

Miguel Vicente não contém a emoção ao falar sobre a paternidade

No programa "Dois às 10", Miguel Vicente abriu o coração ao falar sobre a sua relação com o filho, Duarte, e a mãe do bebé, Beatriz. Durante a conversa com Cristina Ferreira, Miguel partilhou momentos especiais da sua paternidade e revelou como a sua vida mudou desde o nascimento do filho.

Duarte nasceu a 5 de janeiro de 2025, um momento que Miguel descreve como transformador. Beatriz, a mãe do bebé, descreveu a criança de forma carinhosa: "O nosso Duarte só quer falar". Esta declaração foi feita por Beatriz quando Miguel saiu do "Desafio Final - Secret Story". Miguel, por sua vez, comentou sobre Beatriz: "Ela é muito calmonha".

Quando questionado por Cristina Ferreira sobre o que responderá a Duarte no futuro quando ele fizer perguntas, Miguel brincou: "Que o pai era maluco" e riu-se. No entanto, logo depois, emocionado, acrescentou: "Aquilo é amor verdadeiro. Com o meu filho foi quando soube o que é o amor verdadeiro. Nasci de novo". O ex-concorrente destacou ainda a sua vontade de ser um bom pai: "Quero ser o melhor exemplo".

Durante a entrevista, Cristina Ferreira mencionou o Dia do Pai, e Miguel revelou um momento marcante: "Nesse dia fomos sozinhos juntos ao pediatra, foi a primeira vez que saí sozinho com ele". A apresentadora finalizou desejando felicidades a Miguel e deixando-lhe uma mensagem carinhosa: "Sabes que gosto muito de ti".