Foi este o comentário sobre Miguel Vicente que deixou Cinha Jardim fora de si

O momento contado por imagens: Miguel Vicente vive crise emocional no confessionário após confronto com Bruno de Carvalho

Desafio Final: Já reparou no chapéu que Miguel Vicente usa em todas as galas? Não vai acreditar no significado

Cláudio Ramos comparou Gonçalo Quinaz a Miguel Vicente e Cinha Jardim parece não ter gostado...

Hoje, durante o programa «Dois às 10», um momento de tensão marcou a emissão ao vivo, quando Cláudio Ramos e Gonçalo Quinaz se desentenderam. A discussão surgiu devido a uma troca de opiniões opostas entre o apresentador e o comentador.

A tensão aumentou mais quando o apresentador Cláudio Ramos, visivelmente irritado com o posicionamento de Gonçalo Quinaz, comparou-o a Miguel Vicente, um dos concorrentes mais polémicos do universo dos reality shows. Cláudio Ramos utilizou esta comparação, aparentemente, de forma depreciativa, o que não agradou a Gonçalo Quinaz, que ficou visivelmente incomodado com a comparação.

No entanto, o que realmente gerou mais controvérsia foi a reação de Cinha Jardim, uma das comentadoras do programa. A comentadora tem uma amizade próxima com Miguel Vicente e, além disso, é uma das suas maiores defensoras. Ao ouvir a comparação entre Gonçalo Quinaz e Miguel Vicente, Cinha Jardim não escondeu a sua desaprovação. «O meu Miguel?! Tu não estás bom da cabeça!», disse, incomodada. A comentadora, que é conhecida por defender o seu amigo com unhas e dentes, não gostou da forma como o apresentador retratou o concorrente do «Secret Story - Desafio Final».

Foi a Cristina Ferreira, também presente, quem rapidamente reagiu à situação. Ao perceber a reação de Cinha Jardim, Cristina Ferreira exclamou: «O que ele foi dizer…». A sua fala foi uma resposta direta ao desconforto de Cinha, deixando claro o impacto que as palavras de Cláudio Ramos tiveram sobre a comentadora.