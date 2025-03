Que disse Miguel Vicente à vencedora de «Desafio Final» antes de entrar em estúdio?

Miguel Vicente revelou conversa com Inês Morais antes de entrar no estúdio

Miguel Vicente, de 31 anos, esteve hoje no programa "Dois às 10" com Cristina Ferreira, onde abordou a polémica com Inês Morais, vencedora do "Secret Story – Desafio Final".

Durante a entrevista, Miguel esclareceu os motivos que o levaram a recusar dar a mão a Inês Morais durante a grande final. O ex-concorrente afirmou: "Naquele dia, na minha cabeça, já só queria ir para o camarim ver o meu Duarte. Queria ver se a Beatriz estava bem. Estava um ambiente tenso e só queria saber se estava bem".

Cristina Ferreira questionou Miguel sobre a atmosfera no estúdio durante a final: "Sentiste animosidade no estúdio?". Miguel confirmou: "Sim. Havia um grupo de pessoas à porta a gritar o nome da Inês". Sobre a sua decisão de não dar a mão à vencedora, Miguel explicou: "Eu não quis dar a mão à Inês porque achei que não fazia sentido. Cumprimentei-a, mas não fazia sentido para mim. Disse-lhe antes de entrarmos: 'Parabéns pelo teu percurso, deste conteúdo e que ganhe o melhor'".

A postura de Miguel Vicente tem gerado opiniões divididas entre os fãs do reality show, com alguns a apoiar a sua decisão e outros a criticá-lo por não ter sido mais cordial no momento da vitória de Inês Morais.