Cristina Ferreira toca em assunto que deixa Miguel Vicente em lágrimas: «A minha vida acabou»

Cristina Ferreira acabou por trazer para cima da mesa um tema polémico: o vídeo íntimo de Miguel Vicente que foi divulgado na internet.

«Eu pedi autorização ao Miguel e perguntei-lhe se ele queria falar do assunto ou não. Foi público, falámos disso aqui durante algum tempo, de um vídeo com conteúdo íntimo do próprio Miguel. Tu nunca te sentiste à vontade até hoje, que disseste que não te importavas de falar. Porque aquilo magoou-te mesmo muito», começou por dizer Cristina Ferreira.

«A nossa vida íntima, pessoal, é só nossa e a mais ninguém diz respeito. Às vezes as pessoas confundem isso e utilizam tudo para nos mandar abaixo», começou por responder Miguel Vicente.

Miguel Vicente explicou como é encarou o que aconteceu: «Aquilo foi… A minha vida acabou agora. Foi um momento muito difícil porque não queria sair de casa. Como é que eu agora vou encarar as pessoas, como é que eu agora vou voltar a ser eu...». «Só consigo estar aqui hoje de cabeça erguida e peito orgulhoso porque sou uma pessoa de padrões, de valores e tenho as pessoas certas ao meu lado, que sempre me apoiaram. Senti que estava destruído, que a minha imagem tinha sido completamente arrasada», acrescentou, em lágrimas.

Miguel Vicente revelou ainda que, nesse momento, já estava a namorar com Beatriz e que ela foi um grande apoio nesta fase difícil.

Veja aqui a conversa completa com Miguel Vicente-