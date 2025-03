Será este o mais polémico concorrente de reality shows de sempre?

Após a vitória de Inês Morais, eis que Miguel Vicente reage de forma inédita! Todas as imagens aqui

Surpreendente! Miguel Vicente mostra-se com o filho e recebe apoio de ex-concorrentes: «O que importa»

Que fofura! Foi assim que Miguel Vicente celebrou o primeiro dia do pai

Poderá este concorrente ser o mais controverso da história?

Nos últimos anos, os reality shows têm sido palco de grandes polémicas e figuras incontornáveis. Entre os concorrentes mais marcantes, poucos conseguiram gerar tanta controvérsia e dividir opiniões como Miguel Vicente. Com um percurso recheado de momentos intensos, o vencedor do «Big Brother 2022» e finalista do «Secret Story - Desafio Final» continua a ser tema de conversa entre fãs e críticos.

Desde a sua primeira aparição na televisão, Miguel Vicente destacou-se pelo seu temperamento forte e pela forma direta como enfrentava os adversários. Se, por um lado, conquistou uma legião de fãs leais que o defendem com unhas e dentes, por outro, acumulou detratores que o acusam de ser demasiado explosivo e frontal.

A polémica mais recente surgiu na final deste domingo do «Secret Story - Desafio Final». Ao falar da sua relação com Miguel Vicente no jogo e recordar o momento da vitória, Inês Morais fez uma revelação sobre o que aconteceu em estúdio e que deu que falar.

«Foi por isso que o estúdio fez aquele barulho», explicou a vencedora, revelando que estendeu a mão a Miguel como sinal de apoio e respeito naquele momento de nervos à flor da pele, mas ele recusou, levando a uma reação do público presente na plateia. «Não queria que ele se sentisse mal nem queria que as pessoas tivessem feito aquele barulho no estúdio... Detestei isso [...] Não estava à espera», disse ainda.

Apesar de tudo, Inês admitiu: «Percebo perfeitamente o facto de ele não me ter dado a mão. As pessoas não tinham de fazer aquilo».

Para além das suas participações como concorrente, Miguel Vicente também experimentou o papel de comentador no «Big Brother 2022». No entanto, admitiu que a experiência não foi fácil, pois sentiu-se desconfortável ao criticar a vida e as atitudes dos outros participantes. Esta honestidade em relação aos seus desafios profissionais foi bem recebida por muitos, que o vêem como uma personalidade autêntica e transparente.

Será Miguel Vicente o concorrente mais polémico de sempre dos reality shows em Portugal? Para os seus fãs, a resposta é um sonoro «sim», enquanto os seus críticos talvez apontem outros nomes. O certo é que poucos conseguiram gerar tanto debate e emoções fortes como ele.