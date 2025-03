Quem mandou mensagem a Miguel Vicente?

Miguel Vicente revelou recentemente que vários concorrentes do programa lhe enviaram mensagens após a sua participação.

Miguel Vicente, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», esteve esta manhã no programa «Dois às 10» para conversar sobre a sua experiência no reality show e as várias polémicas em que esteve envolvido durante o concurso. O jovem, que ficou em segundo lugar na competição, não hesitou em partilhar os altos e baixos da sua jornada no programa e como lidou com as dificuldades de conviver com outros concorrentes.

Durante a entrevista, conduzida por Cristina Ferreira, Miguel Vicente falou sobre o impacto das várias tensões e desentendimentos que teve com alguns dos seus colegas dentro da casa.

Um dos momentos mais marcantes da entrevista ocorreu quando Cristina Ferreira perguntou a Miguel sobre as mensagens que recebeu de alguns ex-concorrentes após o fim do programa. «A Daniela mandou-me uma mensagem, o Tiago também me mandou uma mensagem», contou Miguel.

Cristina Ferreira aproveitou para questionar Miguel sobre como lida com as mensagens de pessoas com quem teve confrontos dentro da casa e se responderia a elas. Miguel Vicente afirmou que não recebeu mensagens dessas pessoas, mas, se recebesse, responderia.