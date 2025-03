O desfecho que ninguém imagina: desafiámos o filho de Pedro Guedes e Kelly Baron e o resultado foi hilariante!

Kelly Baron ensina receita e fala da prestação do marido no «Big Brother Famosos»

Kelly Baron e Pedro Guedes: as fotos do desafio na cozinha!

Depois de ter confundido o pai com o tio, irmão gémeo de Pedro Guedes, o pequeno Miguel voltou a ser posto à prova

Depois de ter protagonizado um momento hilariante ao conhecer o tio paterno, Ricardo Guedes, o filho de Kelly Baron e Pedro Guedes foi, de novo, posto à prova.

Nos bastidores do «Dois às 10», o pequeno Miguel foi desafiado a adivinhar quem era o pai, tendo de escolher entre a foto do pai e do tio, Ricardo Guedes, irmão gémeo de Pedro Guedes. O bebé escolheu o tio em vez do pai, o que deixou o casal às gargalhadas.