Mais de mil pessoas aprovaram: este aquecedor carrega em 3 minutos e não gasta energia

Pés gelados, camas frias e desconforto constante: janeiro pede soluções práticas.

Há dias em que o frio parece instalar-se em todo o lado. Pés gelados à secretária, a cama fria à noite, aquela sensação de desconforto que não passa só com uma camisola extra. É nestas alturas que pequenas soluções fazem uma diferença enorme no bem-estar diário. Este mini aquecedor portátil está precisamente a conquistar quem procura calor imediato sem complicações, e os números revelam uma procura consistente: mais de 500 compras apenas no mês passado, uma média de 4,4 estrelas e mais de mil avaliações. Está disponível por 34 euros na Amazon.

O conceito é tão simples quanto eficaz. Liga-se à corrente durante três minutos, o sistema desliga-se automaticamente quando está pronto e depois é só levá-lo para onde for preciso. Três minutos de carga garantem até três horas de calor, sem consumo continuado de energia. Com apenas 226 gramas e dimensões compactas de 18,5 por 5 centímetros, cabe facilmente numa gaveta, numa mala ou debaixo de uma almofada.

O sistema de auto-desligamento é uma das características mais apreciadas por quem já o utiliza. "Tem um sistema automático de desligamento que funciona na perfeição. Passados dois minutos, o aparelho desliga-se sozinho, a luz apaga-se e mesmo que fique ligado à tomada durante mais tempo, o sistema de segurança garante que não aquece mais do que deve", refere uma utilizadora. Esta funcionalidade traz tranquilidade, especialmente quando há crianças ou animais em casa.

Os usos são variados e vão muito além de aquecer a cama antes de dormir. Há quem o use no escritório para manter os pés quentes durante horas de trabalho, quem o aplique em zonas de dor muscular ou cólicas menstruais, e até quem o coloque na casota do cão nos dias mais frios. "Conheço há mais de 30 anos. Tanto para dar calor como para aliviar as dores menstruais, as dores de barriga ou as de costas", partilha uma utilizadora experiente. Outro comprador conta: "Uso-o para meter na casota do cão quando saímos e está frio e realmente funciona. Aquece em três minutos e dura quente cerca de três horas."

Para famílias com bebés, tem-se revelado particularmente útil. Uma avó explica: "Já o uso desde que as minhas filhas eram pequeninas. Agora comprei um para a minha neta. Carrega em apenas três minutos e mantém o calor durante horas. Colocamos no berço ou no carrinho e a bebé fica sempre quentinha sem precisar de a carregar com roupa a mais."

As sugestões de utilização são muitas. Para a cama, pode ser colocado entre os lençóis cerca de dez minutos antes de se deitar. No escritório, mantém-se aos pés enquanto se trabalha. Para dores musculares, aplica-se diretamente na zona afetada, sempre com a capa protetora. Na cama do animal de estimação, coloca-se sob a almofada ou manta. A versatilidade é um dos pontos fortes mais mencionados.

Entre a simplicidade de uso, o facto de não consumir energia continuamente e o conforto imediato que proporciona, este mini aquecedor conquistou um lugar em muitas casas. Ter calor instantâneo com apenas três minutos de carga é daqueles pequenos luxos que, em pleno janeiro, fazem toda a diferença.

