Custa menos de 58€ e usa gelo: o climatizador portátil que está a refrescar as secretárias e os quartos este verão

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Esqueça o ambiente abafado e desfrute de um ar mais fresco no seu canto favorito da casa

Nem sempre é fácil manter o foco no trabalho ou relaxar em casa quando os dias aquecem. Se prefere evitar sistemas complexos ou gastos excessivos de energia, existe uma opção minimalista que está a conquistar quem procura mais conforto no dia a dia — e os resultados parecem convencer à primeira utilização. Uma das compradoras confessou mesmo ter ficado "muito surpreendida, pois dá imenso ar para o quão pequenino é", destacando a vantagem de lhe poder juntar gelo. Trata-se de um pequeno climatizador que a redação descobriu na Amazon por menos de 58€, beneficiando de uma redução de dez euros face ao preço original. A sua nota de 4,4 em 5 estrelas mostra bem que a eficácia e a simplicidade podem andar de mãos dadas.

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Para evitar surpresas, é fundamental perceber como funciona este equipamento. Não se trata de um ar condicionado convencional com tubo para o exterior concebido para arrefecer uma sala inteira. Este aparelho é um climatizador de ar pessoal, que combina quatro funções: ventilação, humidificação, refrigeração localizada e luz de presença.

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O grande segredo está no seu depósito superior de 600 ml. Ao preenchê-lo com água fria e cubos de gelo, o sistema faz passar o ar quente por uma cascata interna, projetando uma névoa e uma brisa gelada no utilizador em apenas 5 segundos.

As grandes vantagens no uso diário:

  • Autonomia e transição suave: O depósito garante até 5 horas de frescura. Quando a água termina, o aparelho converte-se automaticamente para o modo de vento natural, protegendo o seu descanso noturno.

  • Ajuste personalizado: Conta com 4 velocidades de fluxo, oscilação automática de 70° para os lados e um ajuste manual das grelhas de 60° (para cima e para baixo).
  • Gestão de energia: Inclui um temporizador programável para 2, 4 ou 6 horas e emite um ruído contido de 55 dB, ideal para manter o foco no trabalho.
  • Portabilidade total via USB: Sem necessidade de tomadas especiais, funciona ligado a um portátil, carregador de smartphone ou powerbank, facilitando a deslocação entre divisões ou o uso em campismo.

"Surpreendida pela positiva": O veredito e as citações de quem já comprou

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A melhor forma de avaliar a eficácia deste aparelho é olhar para a experiência real de quem o colocou à prova em diferentes cenários diários.

Uma das utilizadoras partilhou o seu entusiasmo com a versatilidade do modelo no ambiente doméstico, afirmando estar "encantada com este ar condicionado em formato pequeno que, embora seja compacto, refresca muito bem qualquer divisão". A compradora explicou ainda que o testou no quarto, mas que funciona igualmente bem na sala ou na cozinha, reforçando que "arrefece bastante bem graças à adição de água e gelo, e o modo humidificador torna o ambiente muito mais agradável".

Já para não falar de quem passa longas horas na área de trabalho ou sofre com o espaço ocupado por equipamentos antigos, onde as vantagens são evidentes. Outra compradora adiantou que procurava "um ventilador pequeno para pôr no trabalho, que não ocupasse muito espaço no escritório", confessando ter ficado muito surpreendida com o desempenho: "dá imenso fluxo de ar para o tamanho que tem, dispõe de várias velocidades e o que mais gosto é poder adicionar-lhe água ou cubos de gelo para criar um efeito humidificador, deixando o ambiente ainda mais fresquinho".

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O fator ruído e a arrumação noturna também foram determinantes para muitos utilizadores. Um dos compradores explicou que procurava exatamente um dispositivo deste género porque queria "um ventilador pequeno para quando aperta o calor pelas noites, já que o de pé incomoda muito pelo quarto durante todo o dia", concluindo que este modelo cumpre na perfeição por ser "muito funcional para o uso que lhe quero dar e fácil de transportar", contando ainda com a vantagem do modo giratório para distribuir a brisa.

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