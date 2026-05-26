Sucção poderosa, pequeno e com peças que chegam a todo o lado: um aspirador de 30 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A principal característica é a potência de sucção de 26.000 Pa, um valor acima do habitual neste tipo de mini aspiradores

Quem procura um aspirador portátil para pequenas limpezas do dia a dia sabe que nem sempre é fácil encontrar um modelo compacto, mas realmente eficaz. Este mini aspirador sem fios promete precisamente isso: muita potência, vários acessórios úteis e um formato pequeno que cabe praticamente em qualquer gaveta ou mochila.

O que torna este aspirador diferente?

A principal característica é a potência de sucção de 26.000 Pa, um valor acima do habitual neste tipo de mini aspiradores portáteis. Na prática, isso significa que consegue remover pó, migalhas, pelos de animais e sujidade acumulada em sofás, teclados, gavetas, carros e zonas difíceis de alcançar.

Outro detalhe interessante é o facto de incluir três níveis de potência ajustáveis, permitindo adaptar a limpeza conforme a superfície ou o tipo de resíduos.

COMPRAR AQUI

Dá apenas para aspirar?

Não. Este é um modelo “4 em 1”, algo cada vez mais procurado neste segmento.

Além da função de aspiração, também permite:

  • soprar ar para remover pó de teclados, grelhas ou cantos;
  • insuflar objetos, como colchões ou almofadas;
  • retirar ar de sacos ou objetos insufláveis.
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

É precisamente esta versatilidade que faz com que muitos utilizadores o usem tanto em casa como no automóvel.

Consegue chegar a cantos difíceis?

Sim, e esse é um dos pontos fortes destacados pela marca. O aspirador inclui um tubo extensível e flexível pensado para zonas onde os aspiradores normais não chegam facilmente.

Serve, por exemplo, para limpar:

  • entre os bancos do carro;
  • debaixo de móveis;
  • calhas estreitas;
  • costuras de sofás;
  • cantos de gavetas;
  • teclados e equipamentos eletrónicos.

O formato compacto também ajuda bastante na utilização com apenas uma mão.

COMPRAR AQUI

É pesado ou difícil de transportar?

Pelo contrário. Trata-se de um modelo sem fios, leve e portátil, pensado precisamente para limpezas rápidas sem a confusão dos cabos tradicionais.

Tem uma bateria de 6000 mAh com carregamento USB-C, algo cada vez mais valorizado pela facilidade de carregamento através de powerbanks, carregadores comuns ou até no carro.

O filtro pode ser reutilizado?

Sim. O aspirador inclui um filtro HEPA lavável e reutilizável, importante para manter a capacidade de sucção ao longo do tempo e reduzir custos de manutenção.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Além disso, o kit inclui:

  • bocal estreito;
  • escova suave;
  • tubo extensível;
  • bolsa de arrumação.

O que dizem as avaliações?

As opiniões dos utilizadores destacam sobretudo três aspetos: potência, tamanho compacto e utilidade em espaços pequenos. “Recomendo totalmente. É ótimo para limpar zonas como gavetas, teclados ou máquinas de costura. Estou muito satisfeita”, escreve uma utilizadora.

Outro comprador destaca: “Apesar de ser muito pequeno, tem bastante força e é muito prático, especialmente para espaços reduzidos.”

Há ainda quem sublinhe a eficácia da função de sopro: “Bom aspirador e soprador. Tem uma boa potência de aspiração e, como soprador, também cumpre muito bem.”

COMPRAR AQUI

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Mini aspirador Barato
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Até 1 de junho, está a menos de 100 euros o aspirador tipo Dyson que é um fenómeno de vendas

Aspira, lava sozinho e esvazia-se automaticamente. Está quase a metade do preço

A Não Perder

Catarina Miranda apaga comunicado sobre Afonso Leitão, mas há outro gesto que não está a passar despercebido

Há 3 min

Menino de sete anos diagnosticado com tumor cerebral desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira

Há 1h e 41min

As mensagens que tramaram Afonso Leitão. Catarina Miranda expõe o que a levou a terminar a relação

Há 3h e 13min

Choque. Catarina Miranda termina relação com Afonso Leitão e revela o verdadeiro motivo a Cristina Ferreira

Há 3h e 31min

Depois de sair da casa do Desafio Final, Luzia explica verdadeiros motivos da desistência

Hoje às 09:15

Fechado no “Desafio Final”, Pedro Jorge informa colegas que um familiar enfrenta problemas de saúde: «Uma fase muito complicada»

Hoje às 08:57

Após indisposição, Cristina Ferreira regressa a estúdio e explica o que aconteceu

Ontem às 16:10
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sai do estúdio do "Dois às 10" a meio do programa: "Estou mal"

Ontem às 10:39

Cristina Ferreira interrompe entrevista devido a discussão de Pedro Jorge. E é contra quem menos se espera

Ontem às 11:53

Cristina Ferreira reage a confusão na gala do “Desafio Final”: “É aí que tudo se surpreende”

Ontem às 10:12

Cristina Ferreira interrompe entrevista para mostrar forte discussão entre dois concorrentes no “Desafio Final”

Há 2h e 10min

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

Ontem às 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

Ontem às 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

20 mai, 15:30

Fora do Estúdio

Catarina Miranda apaga comunicado sobre Afonso Leitão, mas há outro gesto que não está a passar despercebido

Há 3 min

Depois de sair da casa do Desafio Final, Luzia explica verdadeiros motivos da desistência

Hoje às 09:15

Fechado no “Desafio Final”, Pedro Jorge informa colegas que um familiar enfrenta problemas de saúde: «Uma fase muito complicada»

Hoje às 08:57

Ao lado do instrutor Joaquim, Soraia Sousa vive dia especial: «Ganhei uma família»

Ontem às 14:59

Fotos

Catarina Miranda apaga comunicado sobre Afonso Leitão, mas há outro gesto que não está a passar despercebido

Há 3 min

Menino de sete anos diagnosticado com tumor cerebral desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira

Há 1h e 41min

As mensagens que tramaram Afonso Leitão. Catarina Miranda expõe o que a levou a terminar a relação

Há 3h e 13min

Choque. Catarina Miranda termina relação com Afonso Leitão e revela o verdadeiro motivo a Cristina Ferreira

Há 3h e 31min