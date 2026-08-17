Do tamanho de um rato de computador: a mini lixadeira que custa menos de 30€

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Com mais de 5.500 avaliações, esta mini lixadeira é um sucesso na Amazon

Há ferramentas que ocupam demasiado espaço para o pouco que se usam, e outras que, apesar do tamanho reduzido, conseguem ter um lugar fixo na caixa de ferramentas. É o caso desta mini lixadeira da Black+Decker, com o formato de um rato de computador, que já conquistou o selo "Escolha da Amazon" e reúne mais de 5.500 avaliações, com uma média de 4,4 estrelas. Custa atualmente 29,39€.

Pequena, mas com mais do que uma função

O design compacto e o peso reduzido tornam esta lixadeira fácil de manusear, mesmo em espaços mais apertados. Mas a sua utilidade vai além de lixar madeira: serve também para remover tinta antiga ou até limpar superfícies, o que a torna uma ferramenta versátil para vários tipos de trabalho em casa, e não só para quem está a recuperar móveis.

Apesar do tamanho reduzido, o motor atinge uma velocidade de 11.000 rotações por minuto sem carga, o que garante resultados uniformes mesmo em superfícies mais difíceis ou detalhadas. O interruptor permite mantê-la em funcionamento sem necessidade de pressionar constantemente um gatilho, o que reduz a fadiga nas mãos, um detalhe pensado sobretudo para quem está a começar neste tipo de trabalhos.

Confortável e pronta a usar

A pega revestida a borracha ajuda a manter as mãos confortáveis e estáveis, permitindo trabalhar durante mais tempo sem desconforto. O aparelho inclui ainda pontas de lixagem intercambiáveis, que se adaptam a diferentes superfícies e formas, ideais para trabalhos mais delicados ou pormenorizados.

A porta de extração de pó integrada permite ligar a lixadeira diretamente a um aspirador, o que ajuda a manter a área de trabalho mais limpa e a visão desimpedida durante o processo. O conjunto inclui ainda 10 acessórios e uma bolsa de transporte, o suficiente para começar um novo projeto sem ter de comprar mais nada.

Por menos de 30€ e com o reconhecimento da Amazon, esta mini lixadeira é uma opção prática para quem quer ter em casa uma ferramenta compacta, mas capaz de dar resposta a vários tipos de trabalho.

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