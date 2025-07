Pare de usar mini ventoinhas! Vai compreender a razão assim que souber isto

Muitas pessoas recorrem às mini ventoinhas para aliviar o calor durante as ondas de calor, mas o que poucos sabem é que este método pode ser prejudicial ou ineficaz em determinadas situações. Neste artigo, vamos explicar as razões pelas quais deve evitar usar mini ventoinhas e o que pode fazer para se manter fresco de forma segura e confortável. Fique atento e saiba como proteger-se melhor nos dias de calor extremo.

Embora à primeira vista pareça uma solução prática e refrescante, a mini ventoinha pode revelar-se prejudicial para o ambiente e pouco eficiente em dias de calor intenso, segundo o site Women's Health.

Este pequeno ventilador portátil tornou-se um acessório essencial para muitas pessoas durante o verão. Ocupa pouco espaço numa mala, é leve, fácil de transportar e aparenta proporcionar alívio imediato quando as temperaturas ultrapassam os 30 graus. Contudo, perante as ondas de calor que afetam Portugal e diversos países europeus, os especialistas alertam que este dispositivo não constitui a melhor solução para combater o calor, podendo mesmo apresentar mais desvantagens do que vantagens.

Para além de ser um aliado ilusório contra o calor, o impacto ambiental da mini ventoinha é preocupante. A sua produção massificada e económica compromete a durabilidade do aparelho, que normalmente funciona corretamente apenas durante uma ou duas estações. Por não ser reparável, acaba frequentemente a ser descartada no lixo comum, aumentando a quantidade de resíduos não recicláveis. A estrutura em plástico e as pilhas internas dificultam ainda mais a reciclagem, dado que a maioria dos utilizadores não se preocupa em fazer um descarte adequado. A pegada ecológica do produto agrava-se também pela necessidade de importação a partir de países distantes, implicando emissões de carbono associadas ao transporte.

Em termos de eficácia, a mini ventoinha também fica aquém quando as temperaturas são muito elevadas. Em vez de proporcionar um verdadeiro alívio, acaba por movimentar ar quente, o que pode intensificar a sensação de desconforto. Nestas situações, a utilização de um ventilador com função de bruma revela-se uma alternativa muito mais eficaz. Ao combinar ventilação com microgotas de água, proporciona uma sensação de frescura superior. Além disso, ao optar por um modelo de melhor qualidade, está a assegurar um aparelho mais duradouro, que poderá utilizar durante vários verões.