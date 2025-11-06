Pensavam que ela tinha desaparecido em criança. 27 anos depois, o que encontraram na casa dos pais é de arrepiar

Adolescente dada como desaparecida pelos pais foi mantida presa em casa durante 27 anos.

Uma mulher polaca de 42 anos foi encontrada viva, embora em estado de desnutrição extrema, depois de alegadamente ter passado 27 anos trancada num quarto pelos próprios pais, que afirmavam às autoridades e aos vizinhos que ela tinha desaparecido na adolescência.

Segundo o site Daily Mail, a vítima, identificada apenas como Mirrella, foi vista pela última vez em público em 1998, quando tinha 15 anos, na cidade de Świętochłowice, no sul da Polónia. Desde então, o seu paradeiro permaneceu um mistério.

A polícia descobriu a mulher por acaso em julho passado, após vizinhos terem alertado para gritos e ruídos estranhos vindos do apartamento onde vivia o casal idoso, de acordo com o jornal. Quando chegaram ao local, os agentes foram recebidos pela senhoria, de 82 anos, que negou qualquer problema. No entanto, ao verificarem que Mirrella apresentava ferimentos visíveis nas pernas, os polícias chamaram uma ambulância e conseguiram resgatá-la.

De acordo com os relatos divulgados esta semana, os médicos concluíram que a mulher estava a poucos dias de morrer devido a uma infeção grave. Encontrava-se extremamente magra e debilitada e terá contado às autoridades que nunca saiu do quarto, nem sequer para ir à varanda, durante quase três décadas.

Num testemunho partilhado pelos organizadores de uma angariação de fundos criada para a apoiar, é referido que Mirrella nunca teve documentos de identificação, não foi ao médico nem frequentou a escola desde os 15 anos. «Ela diz que nunca viu a sua cidade mudar, que perdeu tudo, a juventude, a liberdade, a vida», pode ler-se.

A procuradora confirmou que foi aberta uma investigação ao caso, que está a chocar a Polónia. Os pais de Mirrella estão a ser interrogados e poderão enfrentar acusações graves de sequestro, maus-tratos e tentativa de homicídio.