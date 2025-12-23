Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:23

Camila Vitorino tem conquistado o país e o mundo com a sua história de vida.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Aos 26 anos, Camila Vitorino fez história nos concursos de beleza em Portugal ao tornar-se a primeira mulher casada e mãe a conquistar o título de Miss Portugal Universo 2025. Mãe de um menino de dois anos, Camila contrariou estigmas ainda associados à maternidade e ao casamento neste tipo de competições e concretizou um sonho que acalentava desde a infância. No Dois às 10, recebeu elogios de Cristina Ferreira: «É mesmo bonita».

Este não foi, no entanto, o primeiro reconhecimento no percurso da jovem. Em 2017, Camila venceu o título de Miss Planet e, dois anos mais tarde, foi eleita Miss Queen Portugal. A moda esteve sempre presente na sua vida: em criança, recorda-se de calçar os sapatos da mãe e de sonhar com os palcos. Uma adolescência difícil afastou-a, contudo, dos estudos e colocou esses sonhos em pausa.

Determinada a reconstruir o seu caminho, Camila regressou à formação académica aos 22 anos. Atualmente, frequenta o curso de Marketing na Escola de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, que iniciou quando o filho tinha apenas três meses. Paralelamente, trabalha como coordenadora de logística e envolve-se ativamente em causas sociais, mostrando que a maternidade não foi um obstáculo, mas antes uma força adicional para alcançar os seus objetivos.

Em novembro, Camila representou Portugal no concurso Miss Universo, que decorreu na Tailândia, numa experiência intensa que implicou estar 20 dias afastada do marido, Diogo, e do filho, Simão. Durante esse período, enfrentou dias longos, com agendas preenchidas e poucas horas de descanso, mas garante que a vivência a fez crescer e amadurecer, além de lhe permitir criar amizades que espera manter para a vida.

Casada há quase três anos, Camila destaca o apoio incondicional do marido, do filho e dos sogros como fundamentais para a sua estabilidade emocional e para a concretização deste sonho. Para a Miss Portugal Universo 2025, o título vai muito além da aparência: o seu objetivo é dedicar o reinado a causas sociais e culturais, provando que ser Miss é também ter voz, propósito e compromisso com a sociedade.

 

Temas: Miss Universo Camila Vitorino Dois às 10 Cristina Ferreira

A Não Perder

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Há 8 min

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Há 1h e 27min

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Hoje às 08:49

Mais de 500 avaliações confirmam: este é o aquecedor compacto que toda a gente procura

Ontem às 19:10

Este aquecedor de mãos magnético aquece em 3 segundos e está a 11€ em vez de 26€

Ontem às 16:12

Não precisa de aquecedor para manter a casa quente. Estes são os truques que não aumentam a fatura da luz

Ontem às 15:56

Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê

Ontem às 15:36
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira revela reação inesperada de Fábio ao chegar a estúdio, após expulsão do «Secret Story»

Ontem às 10:04

Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»

Ontem às 11:23

Fábio ouve comentadores falarem de Zé, ex-noivo de Liliana, e reage assim

Ontem às 10:23

Fábio fala de Zé e arrasa ex-concorrentes: «Especialmente depois do que eu soube ontem»

Ontem às 11:58

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

Ontem às 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Hoje às 08:49

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 09:18

O comentário de Joana que valeu uma ovação do público no estúdio do «Secret Story»

Ontem às 08:51

Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder

Ontem às 08:37

Fotos

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Há 8 min

Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»

Há 1h e 27min

Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

Hoje às 11:23

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Hoje às 08:49