Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

Camila Vitorino tem conquistado o país e o mundo com a sua história de vida.

Aos 26 anos, Camila Vitorino fez história nos concursos de beleza em Portugal ao tornar-se a primeira mulher casada e mãe a conquistar o título de Miss Portugal Universo 2025. Mãe de um menino de dois anos, Camila contrariou estigmas ainda associados à maternidade e ao casamento neste tipo de competições e concretizou um sonho que acalentava desde a infância. No Dois às 10, recebeu elogios de Cristina Ferreira: «É mesmo bonita».

Este não foi, no entanto, o primeiro reconhecimento no percurso da jovem. Em 2017, Camila venceu o título de Miss Planet e, dois anos mais tarde, foi eleita Miss Queen Portugal. A moda esteve sempre presente na sua vida: em criança, recorda-se de calçar os sapatos da mãe e de sonhar com os palcos. Uma adolescência difícil afastou-a, contudo, dos estudos e colocou esses sonhos em pausa.

Determinada a reconstruir o seu caminho, Camila regressou à formação académica aos 22 anos. Atualmente, frequenta o curso de Marketing na Escola de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, que iniciou quando o filho tinha apenas três meses. Paralelamente, trabalha como coordenadora de logística e envolve-se ativamente em causas sociais, mostrando que a maternidade não foi um obstáculo, mas antes uma força adicional para alcançar os seus objetivos.

Em novembro, Camila representou Portugal no concurso Miss Universo, que decorreu na Tailândia, numa experiência intensa que implicou estar 20 dias afastada do marido, Diogo, e do filho, Simão. Durante esse período, enfrentou dias longos, com agendas preenchidas e poucas horas de descanso, mas garante que a vivência a fez crescer e amadurecer, além de lhe permitir criar amizades que espera manter para a vida.

Casada há quase três anos, Camila destaca o apoio incondicional do marido, do filho e dos sogros como fundamentais para a sua estabilidade emocional e para a concretização deste sonho. Para a Miss Portugal Universo 2025, o título vai muito além da aparência: o seu objetivo é dedicar o reinado a causas sociais e culturais, provando que ser Miss é também ter voz, propósito e compromisso com a sociedade.