Mito ou verdade: ir ao banho depois de comer faz mal?

Cristina Ferreira fica surpreendida com esclarecimento de doutor: «A vida das pessoas vai mudar a partir de hoje!»

Manuel Magalhães esclarece uma das questões que causa mais polémica

Manuel Magalhães é pediatra e veio ao «Dois às 10» falar sobre os cuidados a ter com as crianças no verão.

Uma das questões esclarecida pelo doutor é se podemos ir ao banho depois de comer ou se devemos esperar por fazer a digestão.

«Não se morre disso. O grande problema poderá ser um choque térmico, mas que não tem relação nenhuma com a alimentação», começou por clarificar o doutor.

«Podemos ir à vontade! Não há problema absolutamente nenhum!», acrescentou Manuel Magalhães. «A mensagem é: independentemente da alimentação, em qualquer altura do dia, devemos entrar na água devagar», rematou, voltando a frisar que o que pode causar uma indisposição é uma diferença brusca de temperatura.

«A vida das pessoas vai mudar a partir de hoje!», disse Cristina Ferreira, surpreendida com a revelação feita pelo doutor, que contraria o mito em que muitos acreditam.