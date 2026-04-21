Um hotel português está a liquidar tudo — e os preços começam nos 15€

A plataforma Second Serve tem atualmente à venda peças provenientes de uma unidade hoteleira em Lisboa. Entre os artigos disponíveis encontram-se móveis, espelhos, tapetes, sofás, almofadas, candeeiros e muitos outros itens em segunda mão.

A plataforma Second Serve funciona como uma espécie de “venda de garagem” digital, dedicada exclusivamente ao setor da hotelaria e restauração. Na prática, qualquer pessoa pode adquirir peças que hotéis e restaurantes já não utilizam, desde mesas e colchões a poltronas, candeeiros ou elementos decorativos. E existem oportunidades apelativas, como sofás de grandes dimensões por 200 euros ou colchões de boa qualidade por 100.

Grande parte destas peças provém de hotéis de luxo em Portugal, sendo artigos que dificilmente se encontrariam numa loja tradicional.

Neste momento, estão também a decorrer vendas de garagem do hotel Onyria, localizado na Quinta da Marinha, em Cascais, e de uma unidade hoteleira em Sesimbra. Além disso, já estão anunciadas novas vendas de garagem com artigos do Hotel Mundial, em Lisboa, e do Convento do Espinheiro.

Percorra a galeria para descobrir os artigos que pode encontrar.