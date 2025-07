Vai viajar este verão? Esta é a mochila de cabine mais vendida da Amazon (e custa 30€)

Mais de mil pessoas compraram esta mochila só no mês passado — e as avaliações não mentem.

Com o verão em pleno e muitos prestes a embarcar rumo às férias, uma das escolhas mais inteligentes pode estar logo na bagagem. Esta mochila de cabine à venda por 30€, tornou-se um fenómeno na Amazon: só no último mês ultrapassou as mil vendas e soma uma média de 4,6 estrelas em mais de 9 mil avaliações. A razão? Junta praticidade, conforto e as medidas certas para viajar sem complicações.

Viajar apenas com bagagem de mão continua a ser a opção preferida de quem escolhe companhias low cost como a Ryanair — poupa-se tempo, dinheiro e evita-se a espera junto à tapete rolante da bagagem. Para isso, encontrar uma mochila que respeite as dimensões exigidas (40x20x25 cm) e otimize o espaço é essencial. Este modelo cumpre precisamente esse objetivo e vai além do esperado.

Desenhada a pensar na funcionalidade, esta mochila abre completamente como uma mala tradicional, tem compartimentos separados para roupa seca e húmida, bolsas em rede para melhor organização dos seus 18 litros de capacidade e até um bolso antifurto nas costas, ideal para guardar documentos ou objetos de valor. Um detalhe extra: inclui uma abertura para passar o cabo do powerbank.

O conforto também não foi deixado ao acaso: as alças são acolchoadas e a parte traseira é almofadada, garantindo uma utilização confortável mesmo com a mochila totalmente cheia. “Com estas medidas, esperava algo mais pequeno, mas surpreendeu-me pela capacidade e organização”, partilha uma utilizadora. Outro comentário recorrente? A facilidade de arrumação: “Quando não está em uso, dobra-se e ocupa pouco espaço.”

Perfeita para viagens a solo, escapadinhas ou até férias em família — muitos optam por comprar mais do que uma —, esta mochila tem provado que, por 30€, é possível viajar com tudo no lugar e sem renunciar à funcionalidade.

