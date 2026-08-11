 Esta mochila comprime a roupa a vácuo e cumpre as medidas da Ryanair

O acessório que está a mudar a forma como se faz as malas para voos low cost
Quem viaja com frequência em companhias como a Ryanair, Vueling, Wizzair ou Easyjet sabe bem o stress de tentar encaixar tudo dentro dos 40 x 30 x 20 cm permitidos sem pagar taxas extra à porta do avião. É exatamente esse problema que a mochila SZLX tenta resolver, através de um mecanismo pouco comum neste tipo de produto: a compressão a vácuo.
Como funciona na prática:
- Vem equipada com uma bomba elétrica, recarregável por cabo USB-C, que remove o ar do interior através de uma válvula própria
- Também é possível esvaziar o ar manualmente, sem depender de bateria
- O resultado é uma redução visível do volume da roupa, deixando espaço livre para outros itens
Para além do vácuo, a organização é outro ponto forte:
- Compartimento separado para calçado
- Zona isolada para roupa húmida, longe da roupa seca
- Bolso traseiro escondido, pensado para guardar passaporte e valores
- Espaço próprio para portátil até 14 polegadas
- Correias de compressão adicionais e alça para prender a uma mala de trolley
Ao nível do conforto, o encosto é acolchoado e ventilado, e as alças em espuma ajudam a distribuir melhor o peso — um detalhe que pesa em viagens mais longas ou dias de muito caminhar entre aeroportos. O material exterior é ainda resistente à água, o que ajuda quando o percurso inclui chuva ou transporte público.
Com mais de 4.000 avaliações e uma nota média de 4,6 em 5 na Amazon, o produto tem sido apontado como uma alternativa prática a levar mala de porão — a um preço atual de 47,18 €, com várias cores à escolha.
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