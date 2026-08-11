 Esta mochila comprime a roupa a vácuo e cumpre as medidas da Ryanair

  • Dois às 10

Este artigo pode conter links afiliados*

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O acessório que está a mudar a forma como se faz as malas para voos low cost

Quem viaja com frequência em companhias como a Ryanair, Vueling, Wizzair ou Easyjet sabe bem o stress de tentar encaixar tudo dentro dos 40 x 30 x 20 cm permitidos sem pagar taxas extra à porta do avião. É exatamente esse problema que a mochila SZLX tenta resolver, através de um mecanismo pouco comum neste tipo de produto: a compressão a vácuo.

Como funciona na prática:

  • Vem equipada com uma bomba elétrica, recarregável por cabo USB-C, que remove o ar do interior através de uma válvula própria
  • Também é possível esvaziar o ar manualmente, sem depender de bateria
  • O resultado é uma redução visível do volume da roupa, deixando espaço livre para outros itens

Para além do vácuo, a organização é outro ponto forte:

  • Compartimento separado para calçado
  • Zona isolada para roupa húmida, longe da roupa seca
  • Bolso traseiro escondido, pensado para guardar passaporte e valores
  • Espaço próprio para portátil até 14 polegadas
  • Correias de compressão adicionais e alça para prender a uma mala de trolley

Ao nível do conforto, o encosto é acolchoado e ventilado, e as alças em espuma ajudam a distribuir melhor o peso — um detalhe que pesa em viagens mais longas ou dias de muito caminhar entre aeroportos. O material exterior é ainda resistente à água, o que ajuda quando o percurso inclui chuva ou transporte público.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Com mais de 4.000 avaliações e uma nota média de 4,6 em 5 na Amazon, o produto tem sido apontado como uma alternativa prática a levar mala de porão — a um preço atual de 47,18 €, com várias cores à escolha.

Adquira na Amazon a mochila a vácuo com bomba

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mochila de vácuo Mochila cabine Ryanair Bagagem de mão low cost Amazon SZLX
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Encomendar óculos para o eclipse de última hora: ainda é possível?

Esta mochila de viagem é a mais vendida da Amazon e custa menos de 30 euros

Adeus às poças de água na bancada: este escorredor tem um truque que faz a diferença

O filtro da Amazon para fotografar o eclipse de 12 de agosto com o telemóvel sem o estragar

Dicas

Nunca deixe isto no carro em dias de calor. Veja o que pode acontecer

Ontem às 17:00

Tem manchas de protetor solar na roupa? Faça isto antes de a lavar

Ontem às 16:00

Muitos se queixam da água fria no Algarve. Mas, nesta praia aqui ao lado, o mar chega aos 30ºC

Ontem às 15:00

Esta mochila de viagem é a mais vendida da Amazon e custa menos de 30 euros

7 ago, 21:12

Adeus às poças de água na bancada: este escorredor tem um truque que faz a diferença

7 ago, 21:00

Um dos mais belos paraísos escondidos de Portugal tem águas cristalinas e cascatas de sonho

7 ago, 17:00

Tem piscina de ondas, escorregas e cascatas. Este é o parque aquático de que todos falam neste verão

7 ago, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos dá notícia de última hora. Tudo aconteceu perto de Lisboa

Ontem às 12:17

Furiosa com descoberta, Mariana Sá ‘desmascara’ Hugo: “Tenho coisas que comprovam a realidade”

Ontem às 11:44

De regresso, Cristina Ferreira destaca pormenor no visual de Cláudio Ramos que poucos repararam

Ontem às 10:04

Cristina Ferreira reage a reviravolta no “Big Brother Verão”: “Isto não se faz às pessoas”

Ontem às 10:15

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Inês Gama está noiva de Dylan Fonte, mas revela dilema: «Como vamos começar a organizar o casamento se ainda não superámos?»

Há 1h e 57min

Filha de Sérgio e Verónica do «Big Brother» cresceu e já é uma mulher: «É a cara chapada da mãe»

Há 3h e 3min

Nuno Markl partilha foto rara do filho que lhe salvou a vida: «Absolutamente boquiaberto»

Ontem às 15:23

Pedro Jorge revela promessa que fez a Marisa Pires: «Esqueci-me de que tínhamos um segredo»

Ontem às 14:36

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

 Esta mochila comprime a roupa a vácuo e cumpre as medidas da Ryanair

Há 1h e 29min

Inês Gama está noiva de Dylan Fonte, mas revela dilema: «Como vamos começar a organizar o casamento se ainda não superámos?»

Há 1h e 57min

Filha de Sérgio e Verónica do «Big Brother» cresceu e já é uma mulher: «É a cara chapada da mãe»

Há 3h e 3min

Nunca deixe isto no carro em dias de calor. Veja o que pode acontecer

Ontem às 17:00