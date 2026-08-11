 Esta mochila comprime a roupa a vácuo e cumpre as medidas da Ryanair

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O acessório que está a mudar a forma como se faz as malas para voos low cost

Quem viaja com frequência em companhias como a Ryanair, Vueling, Wizzair ou Easyjet sabe bem o stress de tentar encaixar tudo dentro dos 40 x 30 x 20 cm permitidos sem pagar taxas extra à porta do avião. É exatamente esse problema que a mochila SZLX tenta resolver, através de um mecanismo pouco comum neste tipo de produto: a compressão a vácuo.

Como funciona na prática:

Vem equipada com uma bomba elétrica, recarregável por cabo USB-C, que remove o ar do interior através de uma válvula própria

Também é possível esvaziar o ar manualmente, sem depender de bateria

O resultado é uma redução visível do volume da roupa, deixando espaço livre para outros itens

Para além do vácuo, a organização é outro ponto forte:

Compartimento separado para calçado

Zona isolada para roupa húmida, longe da roupa seca

Bolso traseiro escondido, pensado para guardar passaporte e valores

Espaço próprio para portátil até 14 polegadas

Correias de compressão adicionais e alça para prender a uma mala de trolley

Ao nível do conforto, o encosto é acolchoado e ventilado, e as alças em espuma ajudam a distribuir melhor o peso — um detalhe que pesa em viagens mais longas ou dias de muito caminhar entre aeroportos. O material exterior é ainda resistente à água, o que ajuda quando o percurso inclui chuva ou transporte público.

Com mais de 4.000 avaliações e uma nota média de 4,6 em 5 na Amazon, o produto tem sido apontado como uma alternativa prática a levar mala de porão — a um preço atual de 47,18 €, com várias cores à escolha.

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