Esta mochila de 20 litros prova que não precisas de mala de porão

  Hoje às 13:15

Esta mochila de cabine é best-seller na Amazon e custa apenas 19€

Esta mochila de viagem Hayayu tornou-se um dos modelos mais vendidos da Amazon na categoria de bagagem de mão. Conta com uma avaliação média de 4,6 estrelas, baseada em mais de 10.500 reviews, e teve mais de mil compras no último mês. O preço atual é de 19,47€, após ter estado nos 22€, o que reforça o seu posicionamento como opção económica para viagens curtas. As dimensões (40 × 20 × 25 cm) cumprem os requisitos da bagagem gratuita da Ryanair e são compatíveis com várias outras companhias aéreas.

Com 20 litros de capacidade, esta mochila destaca-se pela organização interior. Abre totalmente, facilitando a arrumação, e inclui compartimentos dedicados para portátil até 13,3”, bolsos de malha e uma bolsa impermeável para itens húmidos. “Tem imensos compartimentos individuais e é surpreendentemente confortável”, refere um utilizador. Outro destaca que “a capacidade é maior do que parece e funciona perfeitamente para viagens de três a cinco dias”.

Em termos de conforto e segurança, apresenta alças acolchoadas, painel traseiro respirável e fivela peitoral. O tecido resistente, com costuras reforçadas, foi pensado para uso frequente. Inclui ainda um bolso antirroubo traseiro e uma abertura lateral para cabos de carregamento. “Ajusta-se bem às medidas da cabine e é muito cómoda para viajar”, resume uma das avaliações. Uma mochila funcional para quem quer viajar com organização e evitar bagagem de porão.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

