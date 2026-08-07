Esta mochila de viagem é a mais vendida da Amazon e custa menos de 30 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Ao lado do namorado, Sandra Felgueiras faz balanço das férias: «Não reparadoras, como eu esperava, mas...»

Cumpre as medidas de bagagem de mão da Ryanair, tem 4,6 estrelas em quase 12 mil avaliações e já ultrapassou as 2 mil compras num só mês

Viajar apenas com bagagem de mão pode ser uma forma simples de evitar custos adicionais, mas obriga a aproveitar cada centímetro disponível. Uma mochila demasiado pequena pode deixar roupa e acessórios de fora, enquanto um modelo que ultrapasse as medidas permitidas pode resultar em custos inesperados no aeroporto.

É precisamente para este tipo de viagem que foi pensada a mochila Hayayu, atualmente a mais vendida na categoria de bagagem de mão da Amazon. O modelo tem 24 litros de capacidade e foi desenhado para cumprir as dimensões aceites como bagagem gratuita pela Ryanair, podendo também ser utilizado em outras companhias aéreas europeias.

Adquira a mochila a 29 euros na Amazon

Uma mochila pensada para viajar sem pagar mais

Com as medidas adequadas, o modelo pode ser colocado debaixo do assento da frente, uma característica particularmente útil nas viagens low cost. Desta forma, pode transportar roupa e outros essenciais sem ser necessário pagar por uma mala de cabine adicional.

A capacidade de 24 litros torna-a especialmente indicada para escapadinhas de fim de semana, viagens curtas ou deslocações em que não seja necessário levar uma mala maior.

Vários compartimentos para manter tudo organizado

A organização é outro dos pontos fortes. Na parte da frente existem dois bolsos com fecho, enquanto o compartimento central inclui uma zona que permite separar, por exemplo, toalhas ou produtos de higiene.

O compartimento principal oferece mais espaço para roupa e outros objetos e inclui um espaço para um portátil até 14 polegadas e dois bolsos de rede. Existem ainda bolsos laterais para garrafas e duas fivelas que permitem comprimir a mochila quando esta não está totalmente cheia.

Esta distribuição pode ser particularmente útil em viagens, já que permite separar documentos, eletrónica, roupa e pequenos acessórios sem ser necessário procurar tudo no mesmo compartimento.

Conforto também conta

Uma mochila pode cumprir todas as medidas das companhias aéreas e, ainda assim, ser pouco confortável quando está cheia. Neste modelo, as alças e o painel traseiro são acolchoados, procurando tornar o transporte mais cómodo durante deslocações prolongadas.

Existe ainda um bolso de segurança na parte traseira, onde podem ser guardados objetos que se pretenda manter mais protegidos, e uma alça que permite prender a mochila a uma mala de rodinhas. É um detalhe especialmente prático para quem precisa de atravessar aeroportos com mais do que uma peça de bagagem.

Mais de 2 mil compras num mês

A Hayayu apresenta uma média de 4,6 estrelas em quase 12 mil avaliações na Amazon e já ultrapassou as 2 mil compras no último mês. O volume de avaliações e vendas ajuda a explicar a posição que ocupa entre as mochilas de bagagem de mão mais procuradas na plataforma.

Para quem procura uma mochila para viagens curtas, com dimensões adequadas para companhias low cost, vários compartimentos e capacidade suficiente para alguns dias, esta pode ser uma alternativa interessante a uma mala de cabine tradicional — sobretudo para quem prefere viajar com tudo às costas.

Adquira a mochila a 29 euros na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.