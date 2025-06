Boa postura e uma cintura de sonho: a peça de roupa 'milagrosa' que está a conquistar milhares de pessoas

Corrige a postura e "apaga" as gorduras: a peça de roupa "milagrosa" que poucos usam e que muda a nossa vida

Recebemos no 'Dois às 10', Susana Korrodi, proprietária da loja Twiggy, em Leiria, que nos mostrou um verdadeiro segredo bem guardado no universo da moda e do bem-estar: o corpete.

Sim, leu bem. Aquela peça que muitos associam a algo do passado ou apenas decorativo é, afinal, uma das maiores aliadas de muitas pessoas — e é o produto mais vendido da loja Twiggy, segundo a própria empresária.

Uma peça, vários efeitos (e todos positivos!)

No Instagram, Susana Korrodi partilha com entusiasmo que esta peça “corrige a postura, faz drenagem e ainda disfarça aquelas gordurinhas indesejáveis que não gostamos nada”. O corpete está a conquistar quem o experimenta. E não é difícil perceber porquê. Este acessório de alta compressão reduz a cintura de forma imediata, melhora a postura, ajuda na drenagem linfática e, com uso regular, pode mesmo contribuir para a perda de medidas. Uma verdadeira transformação… por baixo da roupa.

Autoestima lá em cima

“A quantidade de clientes que saem da Twiggy renovadas e com a autoestima em alta é incrível”, revela Susana. E, para quem ainda duvida do impacto, a empresária é clara: “Nunca é demais relembrar os benefícios”.

Benefícios:

Redução imediata da cintura (alta compressão)

Redução do estômago

Correção da postura

Efeito redutor com uso contínuo

E, claro, aquele “efeito invisível” que tantas procuram: disfarçar as gordurinhas que nos incomodam sem abdicar do conforto.

Muito mais do que estética

Além da componente visual, o uso do corpete tem benefícios funcionais: uma postura mais direita não só valoriza a silhueta como reduz dores nas costas — especialmente para quem passa muitas horas sentada ou em pé.

Este tipo de peça tem vindo a ganhar nova vida, especialmente entre mulheres que procuram sentir-se melhor no seu corpo sem recorrer a soluções invasivas.

Onde encontrar?

A loja Twiggy, em Leiria, é o ponto de partida para quem quer experimentar esta peça. E, como mostra Susana nas suas redes sociais, a reação de quem veste o corpete pela primeira vez é quase sempre de surpresa e entusiasmo. “Se ainda não acredita no efeito, pode sempre comprovar aqui”, desafia a empresária na sua publicação.