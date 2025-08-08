Como usar molas de roupa para manter a casa fresca durante o verão

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00
Com a chegada do calor, manter a casa fresca pode ser um desafio. Mas sabia que pode usar molas de roupa de forma simples e eficaz para ajudar a refrescar os seus espaços? Descubra como este truque fácil pode fazer toda a diferença no seu verão.

Com o calor intenso, multiplicam-se as estratégias para manter as casas frescas, sobretudo durante as horas de maior exposição solar. Uma técnica simples, mas surpreendentemente eficaz, tem ganhado destaque nas redes sociais: o uso de molas de roupa no topo das cortinas.

À primeira vista, pode parecer um gesto sem grande efeito. Contudo, segundo o site francês Mouvement Métropole, este pequeno truque pode provocar uma diferença significativa na temperatura da casa.

O principal objetivo é impedir a entrada do ar quente, que normalmente passa por cima das cortinas, mesmo quando estas estão fechadas. Ao prender o topo da cortina ao varão com molas, cria-se uma vedação que limita a circulação do ar quente, evitando que este aqueça o ambiente.

Esta técnica pode reduzir a temperatura num quarto entre 2ºC e 4ºC. Apesar de parecer uma diferença pequena, é suficiente para melhorar consideravelmente o conforto térmico.

Como aplicar esta técnica?

  • Utilizar entre 2 a 5 molas, consoante o tamanho da janela.

  • Deixar, no máximo, 30 centímetros entre cada mola para garantir uma vedação eficaz.

  • Se as cortinas tiverem ilhós, colocar a mola entre dois deles, pressionando o tecido contra o varão.

  • Para cortinas franzidas ou com abas, prender a mola no topo da prega principal.

  • Preferir molas de madeira ou de plástico, para evitar ferrugem no tecido.

  • As cortinas blackout são as mais indicadas para este método, devido à sua capacidade de bloquear a radiação solar.

Outra alternativa é usar fita adesiva dupla face para colar a parte superior da cortina à parede ou ao varão.

Além desta dica, existem outras formas de manter a casa fresca nesta época. Um truque alemão, por exemplo, promete refrescar a casa em minutos, usando apenas uma garrafa, água e um congelador.

