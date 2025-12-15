Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

A história de Alexandre deixou o estúdio emocionado com os desenvolvimentos conhecidos.

“Venham ver o pai. O pai quer tudo de bom para vocês. Quer ver-vos mais uma vez. E, antes que o pai morra, quero deixar-vos felizes.” Foi com estas palavras carregadas de dor, amor e esperança que Alexandre deixou um apelo direto às filhas que não vê há mais de duas décadas.

A história de Alexandre é a de muitos pais que, por circunstâncias difíceis da vida, viram os filhos serem afastados demasiado cedo. Durante anos, viveu com a ex-companheira, relação da qual nasceram três filhas. No entanto, o ambiente familiar revelou-se instável e marcado pela negligência. A mãe das crianças não lhes dava comida nem banho, situação que acabou por ser sinalizada pela escola.

Pouco tempo depois, as duas filhas mais velhas, Jéssica e Alexandra, foram retiradas aos pais e institucionalizadas. Alexandre garante que nunca virou costas às meninas e que fazia tudo o que podia para as visitar semanalmente. Em tribunal, tentou ficar com as filhas, mas não conseguiu.

Anos mais tarde, nasceu a terceira filha, Ana Rita. Sem o conhecimento nem consentimento de Alexandre, a ex-companheira decidiu também entregá-la numa instituição, reconhecendo não ter condições para cuidar da criança — ou por saber que o ambiente em casa era agressivo.

Apesar da separação forçada, as três irmãs fizeram uma promessa: manteriam contacto, acontecesse o que acontecesse. Mas a vida acabou por levá-las por caminhos diferentes. Jéssica, a mais velha, saiu da instituição aos 18 anos e hoje vive perto do pai. Alexandra e Ana Rita foram adotadas, crescendo longe da família biológica.

Durante mais de 20 anos, Alexandre viveu com a ausência e a saudade. “Ando à procura delas desde o primeiro dia em que foram embora”, desabafa.

A procura trouxe também uma revelação dolorosa. Jéssica confessou ao pai que sempre soube do paradeiro da irmã Alexandra, mas que lhe mentiu durante anos. A verdade mais difícil chegou depois: “A minha irmã não quer ter contacto com os pais biológicos”, revelou, recordando a última vez que esteve com ela.

Uma notícia dura para Alexandre, que vê assim um dos reencontros que mais desejava ficar, para já, fora do seu alcance.

Ainda assim, há uma nova esperança. Ana Rita, a filha mais nova, foi encontrada. O contacto existe, mas a decisão final está nas mãos dela. Será Ana Rita a escolher se quer ou não reencontrar o pai.

Entre lágrimas e palavras que vêm do coração, fica um apelo simples, mas profundo — o de um pai que nunca deixou de amar e que apenas pede uma última oportunidade para abraçar as filhas.