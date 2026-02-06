O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:18

Depois de ter emocionado o país com um apelo desesperado em televisão, pedindo às filhas que o fossem ver, a história de Alexandre teve finalmente um desfecho comovente: 20 anos depois do afastamento, o reencontro com uma das filhas aconteceu em estúdio, num momento marcado por lágrimas, perdão e a esperança de um novo começo.

No passado mês de dezembro, a história de Alexandre Sardo emocionou milhares de espectadores do Momento Certo. O pai recorreu ao programa com um objetivo claro e profundamente sentido: voltar a ter contacto com as duas filhas que foram institucionalizadas e de quem se afastou há cerca de 20 anos.

Na primeira vinda ao estúdio, Alexandre foi acompanhado por Jéssica Rebelo, a filha mais velha, que acabou por fazer uma revelação marcante. A jovem confessou ao pai que sempre soube do paradeiro de uma das irmãs, Alexandra, mas que nunca teve coragem de o contar. A razão era dolorosa: a irmã não demonstrava vontade de retomar qualquer contacto com a família biológica.

Mesmo assim, Alexandre não desistiu. Em lágrimas, deixou um apelo sentido em direto, pedindo à filha que o fosse ver e que lhe desse a oportunidade de a abraçar e de pedir perdão pelo tempo perdido. Um momento de enorme carga emocional que marcou quem assistia.

Agora, dois meses depois, o Momento Certo voltou a ser palco de um reencontro há muito aguardado. Sensibilizada pelo testemunho do pai e pelas suas lágrimas, Alexandra decidiu dar um passo em frente. A filha aceitou o convite do programa e viajou de França até Portugal para rever o pai que não via há duas décadas.

A entrada de Alexandra em estúdio foi vivida em clima de grande emoção. Pai e filha abraçaram-se pela primeira vez em 20 anos, num momento que simbolizou reconciliação, perdão e esperança. Visivelmente emocionada, Alexandra explicou que quis concretizar o último desejo do pai e dar uma oportunidade a esta reaproximação, mostrando-se disponível para reconstruir laços que o tempo e as circunstâncias quebraram.

João Patrício informou o convidado que a outra filha está bem, mas não se sente preparada para o reencontro. Ainda assim, o reencontro com Alexandra ficou como um dos momentos mais marcantes do programa, provando que, mesmo após muitos anos de silêncio e dor, há histórias que ainda podem ter um novo começo.

