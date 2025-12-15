«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Um dos momentos mais emocionantes e surpreendentes de sempre do programa «Momento Certo»

Quantas vezes nos questionamos sobre o que se passa dentro da casa ao lado? Muitas vezes, entre quatro paredes, vivem-se histórias duras, silenciosas e difíceis de imaginar. A de Alexandre é uma delas.

Alexandre viveu durante anos com a ex-companheira, relação da qual nasceram três filhas. Mas, apesar de serem pais juntos, não conseguiram dar às meninas a estabilidade e os cuidados de que precisavam. Durante o dia, a mãe não lhes dava comida nem banho, uma situação que rapidamente levantou suspeitas na escola. A professora sinalizou o caso e, pouco depois, as filhas mais velhas, Jéssica e Alexandra, foram retiradas aos pais e institucionalizadas.

Segundo o próprio, visitava as filhas todas as semanas na instituição, fazendo “das tripas coração” para estar presente na vida delas. Em tribunal, tentou ficar com as meninas, mas acabou por não conseguir.

Anos mais tarde, quando já não estava com a ex-companheira, nasceu a terceira filha, Ana Rita. Sem o consentimento de Alexandre, a mãe decidiu também entregá-la numa instituição, assumindo não ter capacidade para cuidar da criança — ou talvez por reconhecer que o ambiente em casa era agressivo e instável.

Apesar de tudo, as três irmãs fizeram uma promessa uma à outra: independentemente dos caminhos que seguissem, manteriam contacto para sempre.

O destino, no entanto, acabou por separá-las. Jéssica, a filha mais velha, saiu da instituição quando completou 18 anos e hoje vive perto do pai. Alexandra e Ana Rita foram adotadas, crescendo longe da família biológica.

Há mais de 20 anos que Alexandre vive com esta dor. “Ando à procura delas desde o primeiro dia em que foram embora”, confessa.

Mas a procura trouxe também uma revelação inesperada e difícil de ouvir. Durante uma conversa emotiva, Jéssica decidiu contar a verdade ao pai: durante anos, mentiu-lhe sobre o paradeiro da irmã Alexandra. Jéssica sempre soube onde ela estava… mas guardou esse segredo.

A revelação mais dura surgiu depois: “A minha irmã não quer ter contacto com os pais biológicos”, assumiu Jéssica, recordando ainda a última vez que viu Alexandra.

Um choque para Alexandre, que vê assim um dos seus maiores desejos ficar, pelo menos para já, suspenso.

No entanto, há também uma nova esperança. Ana Rita, a filha mais nova de Alexandre, foi encontrada. O contacto existe. O caminho está aberto. Mas a decisão final será sempre dela. Cabe agora a Ana Rita escolher se quer ou não reencontrar o pai.

Entre lágrimas, memórias e verdades difíceis, fica o retrato de um homem que nunca deixou de procurar as filhas — e de acreditar que o amor de pai não se apaga com o tempo.