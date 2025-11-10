Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:51

Morreu Daniela Silvestre, a jovem que emocionou o país ao partilhar com Manuel Luís Goucha a sua história de superação. Ficou tetraplégica aos 20 anos devido a um enfarte medular e viveu desde então dependente de um ventilador. Tinha apenas 23 anos e morreu de forma súbita, na véspera de Natal, deixando a família e todos os que a conheceram em profunda tristeza.

A história de Daniela Silvestre emocionou o país quando, em 2023, foi convidada de Manuel Luís Goucha. Na altura, a jovem partilhou a dura batalha que enfrentava depois de, aos 20 anos, ter ficado tetraplégica devido a um enfarte medular. Agora, no programa «Momento Certo», de João Patrício, chegou a notícia que ninguém queria receber: Daniela morreu aos 23 anos.

A morte aconteceu de forma súbita, na véspera de Natal. Segundo o pai, Daniel, e a madrasta, Liliana — que foi sua cuidadora ao longo dos últimos anos —, tudo aconteceu durante a madrugada, quando o som do ventilador denunciou que algo não estava bem. Daniela tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

«Foi o desfecho que mais temíamos», contou o pai, devastado com a perda. Daniela vivia dependente de um ventilador e de assistência médica permanente, mas nunca perdeu a esperança nem a vontade de viver.

Durante a conversa com João Patrício, Daniel emocionou-se ao agradecer à mulher, Liliana, por tudo o que fez pela filha. «A Liliana cuidou da minha filha e não tinha obrigação para o fazer. Ela fez tudo com o coração. Nunca se queixou», 

Cinco dias antes de morrer, Daniela ainda fez um último pedido à tia paterna, Lélia: queria proporcionar umas férias ao pai e à madrasta, sabendo o quanto eles estavam cansados de anos de dedicação e luta, algo que o programa da TVI proporcionou. 

Momento Certo Goucha Joao Patricio Enfarte medular

