'Monstro da Fortaleza' exige libertação após ter enterrado seis portugueses vivos

Português recebeu uma condenação de 150 anos de prisão pela morte de seis empresários em Fortaleza, em 2001, mas defende que o tempo dedicado a estudo e trabalho deve ser abatido ao limite máximo de 30 anos de cumprimento de pena.

O português Luís Miguel Militão exige a sua libertação imediata da prisão, após ter sido condenado em 2001 a 150 anos de cadeia pela morte de seis empresários portugueses em Fortaleza, no Brasil. Militão — conhecido como o 'Monstro de Fortaleza' — afirma que a sua detenção é ilegal, uma vez que, enquanto recluso, estudou e trabalhou, devendo esse tempo ser abatido à pena. Recorde-se que, no Brasil, a pena máxima de prisão efetiva é de 30 anos.

Desde o final do ano passado, foram apresentados junto do Tribunal de Justiça do Ceará sete pedidos de habeas corpus: seis já foram rejeitados e um encontra-se ainda a aguardar decisão do Superior Tribunal de Justiça brasileiro — instância equivalente ao Supremo Tribunal de Justiça em Portugal. Este mesmo tribunal já havia recusado anteriormente dois pedidos de libertação de Luís Miguel Militão. As solicitações têm sido feitas pela sua mulher, Maria Leandro.

De acordo com informações transmitidas ao jornal pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o sistema informático prisional assinala que o português «está preso desde 27 de agosto de 2001 e o Sistema Eletrónico de Execução Unificado indica 30 anos, 8 meses e 7 dias de pena cumprida». Esta discrepância resulta do facto de o sistema somar aos anos de prisão já cumpridos os dias a descontar por estudo e trabalho. Contudo, a justiça brasileira tem rejeitado esse argumento como fundamento para a libertação.

O tribunal esclareceu ainda que o tempo a ser descontado deve incidir sobre a pena de 150 anos e não sobre o limite de 30 anos consecutivos de permanência em regime prisional. Assim, a data prevista para a saída de Militão, atualmente com 55 anos, está marcada para 6 de dezembro de 2031.

Natural do Barreiro, Luís Miguel Militão ficou conhecido por atrair até Fortaleza seis empresários portugueses com promessas financeiras, acabando por os assassinar a 12 de agosto de 2001, em conjunto com quatro cúmplices brasileiros, igualmente condenados a penas superiores a 100 anos de prisão.

As vítimas — António Correia Rodrigues, Vitor Manuel Martins, Joaquim Silva Mendes, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins e Joaquim Manuel Pestana da Costa — terão sido espancadas, enterradas vivas e cobertas com cimento. Os corpos foram encontrados pelas autoridades brasileiras a 24 de agosto de 2001, na Praia do Futuro, em Fortaleza.