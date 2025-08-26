'Monstro da Fortaleza' exige libertação após ter enterrado seis portugueses vivos

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:02
O Monstro de Fortaleza
O Monstro de Fortaleza

Português recebeu uma condenação de 150 anos de prisão pela morte de seis empresários em Fortaleza, em 2001, mas defende que o tempo dedicado a estudo e trabalho deve ser abatido ao limite máximo de 30 anos de cumprimento de pena.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O português Luís Miguel Militão exige a sua libertação imediata da prisão, após ter sido condenado em 2001 a 150 anos de cadeia pela morte de seis empresários portugueses em Fortaleza, no Brasil. Militão — conhecido como o 'Monstro de Fortaleza' — afirma que a sua detenção é ilegal, uma vez que, enquanto recluso, estudou e trabalhou, devendo esse tempo ser abatido à pena. Recorde-se que, no Brasil, a pena máxima de prisão efetiva é de 30 anos.

Desde o final do ano passado, foram apresentados junto do Tribunal de Justiça do Ceará sete pedidos de habeas corpus: seis já foram rejeitados e um encontra-se ainda a aguardar decisão do Superior Tribunal de Justiça brasileiro — instância equivalente ao Supremo Tribunal de Justiça em Portugal. Este mesmo tribunal já havia recusado anteriormente dois pedidos de libertação de Luís Miguel Militão. As solicitações têm sido feitas pela sua mulher, Maria Leandro.

De acordo com informações transmitidas ao jornal pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o sistema informático prisional assinala que o português «está preso desde 27 de agosto de 2001 e o Sistema Eletrónico de Execução Unificado indica 30 anos, 8 meses e 7 dias de pena cumprida». Esta discrepância resulta do facto de o sistema somar aos anos de prisão já cumpridos os dias a descontar por estudo e trabalho. Contudo, a justiça brasileira tem rejeitado esse argumento como fundamento para a libertação.

O tribunal esclareceu ainda que o tempo a ser descontado deve incidir sobre a pena de 150 anos e não sobre o limite de 30 anos consecutivos de permanência em regime prisional. Assim, a data prevista para a saída de Militão, atualmente com 55 anos, está marcada para 6 de dezembro de 2031.

Natural do Barreiro, Luís Miguel Militão ficou conhecido por atrair até Fortaleza seis empresários portugueses com promessas financeiras, acabando por os assassinar a 12 de agosto de 2001, em conjunto com quatro cúmplices brasileiros, igualmente condenados a penas superiores a 100 anos de prisão.

As vítimas — António Correia Rodrigues, Vitor Manuel Martins, Joaquim Silva Mendes, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins e Joaquim Manuel Pestana da Costa — terão sido espancadas, enterradas vivas e cobertas com cimento. Os corpos foram encontrados pelas autoridades brasileiras a 24 de agosto de 2001, na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Temas: Monstro da Fortaleza Luís Miguel Militão

A Não Perder

A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece

Há 9 min

Diga adeus às manchas nas meias brancas com estas três dicas

Há 39 min

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Hoje às 09:45

Este é o aparelho que deve desligar da tomada quando a luz for abaixo

Ontem às 17:00

Beber água antes das refeições ajuda a perder peso: mito ou verdade?

Ontem às 16:30

Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado

Ontem às 16:00

Piscinas de água quente em Portugal conquistam destaque internacional

Ontem às 15:30
MAIS

Mais Vistos

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

Ontem às 12:41

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

Ontem às 11:39

«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

Ontem às 11:41

Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»

Ontem às 11:49

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Hoje às 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Ontem às 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Ontem às 10:38

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

25 ago, 11:32

Fotos

A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece

Há 9 min

Diga adeus às manchas nas meias brancas com estas três dicas

Há 39 min

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Hoje às 09:45

Este é o aparelho que deve desligar da tomada quando a luz for abaixo

Ontem às 17:00