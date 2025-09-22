«Encomendei a morte dos seis portugueses»: 'Monstro de Fortaleza' fala pela primeira vez em liberdade sobre o dia fatídico

Conhecido como o “Monstro de Fortaleza”, Luís Miguel Militão quebra o silêncio numa entrevista à TVI e CNN Portugal, onde assume pela primeira vez em liberdade que encomendou a morte dos seis portugueses em 2001.

Na conversa com o jornalista Elian Matte, Militão assume claramente: “Encomendei a morte dos seis portugueses”.

O crime brutal marcou para sempre a comunidade portuguesa. As vítimas foram sequestradas e enterradas vivas, numa execução que Militão agora admite ter ordenado.

Durante anos, negou a responsabilidade: “Não mandei matar ninguém”, disse em 2001. Mais tarde, já na prisão, mudou o discurso: “A minha participação é total. Só não matei ninguém”.

Agora, em saída precária, fala pela primeira vez em liberdade sobre o dia fatídico e exige sair da prisão, onde está detido há 24 anos.

A entrevista exclusiva pode ser vista esta segunda-feira à noite, no Jornal Nacional da TVI.