Imprensa do Brasil dá destaque ao drama do pai e filho brasileiros mortos a tiro em Portugal

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 51min

A imprensa brasileira não ficou indiferente à morte violenta de Pedro e Theo

O homicídio do empresário luso-brasileiro Pedro Ganança e do seu filho, Theo, que morreram às mãos do sócio, o português José Augusto, teve ampla repercussão na imprensa brasileira. O crime, que aconteceu a 16 de novembro no restaurante Apeadeiro de Sarilhos, no Montijo, teve impacto tanto na comunidade local quanto internacional.

O portal brasileiro UOL destaca que Pedro Ganança, nascido em Portugal e criado no Rio de Janeiro, acabou por perder a vida ao lado do filho "dentro do restaurante que idealizaram e ergueram juntos no Montijo, na região metropolitana de Lisboa". " Era citado por pessoas próximas como um homem inteligente, articulado, líder natural e sempre disposto a ajudar", pode ler-se no mesmo artigo.

O portal refere que o homem, que perdeu a vida aos 60 anos, construiu carreira no setor de eventos antes de regressar ao país natal em 2020. Em fevereiro de 2025, inaugurou o restaurante ao lado do filho e do sócio, após recuperar a antiga estação ferroviária onde o estabelecimento funciona. Com capacidade para 300 pessoas e uma locomotiva instalada no balcão, o espaço refletia a paixão do empresário por história e inovação. O filho, Theo, de apenas 22 anos trabalhava no local desde a abertura e, como escreve o UOL, era visto como alguém que tentava amenizar as frequentes tensões entre o pai e José Augusto.

Também o portal Terra deu destaque ao mesmo caso, escrevendo que José Augusto chegou alterado ao restaurante, discutiu com Pedro e, em seguida, disparou sobre o pai e o filho. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. O suspeito fugiu após o crime, sendo detido dois dias depois. Permanece em prisão preventiva e possui antecedentes criminais, incluindo sequestro e furto de veículo.

O caso foi ainda noticiado pela Globo e outros meios de informação brasileiros. 

Temas: Montijo Brasileiros Brasil Homicidio

