Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

Se tem passado algum tempo nas redes sociais, é provável que já tenha visto esta pequena tentação a circular. O morango do amor, uma combinação deliciosa de morango fresco com uma camada crocante e caramelizada, tornou-se um verdadeiro fenómeno viral. Simples de preparar e visualmente encantador, este doce está a conquistar os amantes de sobremesas por todo o lado. Descubra como pode fazer esta iguaria em casa e juntar-se à tendência do momento.

Uma nova sobremesa está a ganhar popularidade nas redes sociais e a fazer sucesso entre os internautas. Inspirado na tradicional maçã do amor, este doce junta morangos frescos, brigadeiro e uma camada crocante de açúcar vermelho. O nome? Morango do amor.

A receita tem sido amplamente partilhada no TikTok e no Instagram, onde se multiplicam os vídeos de utilizadores a experimentar ou a recriar a sobremesa em casa. Encontrámos a receita no site Terra, e partilhamos consigo os detalhes:

Ingredientes

Para os morangos:

10 morangos firmes

Palitos de espetada

Para a calda:

2 chávenas de açúcar cristal

½ chávena de água

1 colher de sopa de vinagre (branco ou de maçã)

Corante alimentar vermelho

Para o brigadeiro:

1 lata de leite condensado

1 colher de sobremesa de manteiga ou margarina

4 colheres de sobremesa de leite em pó

Modo de preparação

Lave bem os morangos e seque-os com papel de cozinha. Espete um palito na base de cada um. Prepare o brigadeiro: leve ao lume o leite condensado, a manteiga e o leite em pó, mexendo constantemente até atingir ponto de enrolar. Deixe arrefecer. Depois, envolva cada morango com o brigadeiro e reserve. Para a calda, junte o açúcar, a água e o vinagre numa panela. Leve ao lume médio e deixe o açúcar dissolver sem mexer. Quando levantar fervura, adicione o corante vermelho. Deixe cozinhar até atingir o ponto de bala dura (aproximadamente 145 ºC ou cerca de 20 minutos). Com a calda pronta, mergulhe cuidadosamente cada morango revestido com brigadeiro, escorra o excesso e coloque sobre uma superfície untada ou antiaderente, deixando secar até formar a casquinha crocante.

Depois de secos, os morangos do amor estão prontos a servir.

Veja um dos vídeos virais da receita.