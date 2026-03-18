Antiga estrela infantil da TVI não esconde mágoa com falta de oportunidades: «Aproveito para dizer»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:28

A brilhar no desporto paralímpico português, Diogo Carmona não esconde alguma mágoa com o afastamento da televisão.

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O ator e atleta Diogo Carmona esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa Dois às 10, onde assinalou um marco histórico: foi o primeiro português a competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Aos 28 anos, o jovem — que ficou conhecido do público ainda em criança em séries como Morangos com Açúcar e Floribella — representou Portugal em Milão-Cortina 2026, alcançando o 18.º lugar na prova de snowboard. Um resultado que, apesar de modesto à primeira vista, ganha outro peso quando se conhece o percurso do atleta.

Em estúdio, Diogo explicou que partiu em clara desvantagem face aos adversários, revelando um dado surpreendente: “No dia da prova fez 100 dias de experiência de snowboard. Eu tenho apenas 100 dias (…) quando falo com os meus adversários (…) o medalhista de ouro disse-me: ‘Diogo, eu tenho isso em dois meses’”.

O momento da confirmação da sua presença nos Jogos foi vivido com grande emoção. O atleta recordou a chamada que mudou tudo: “Foi um momento muito emotivo, chorei. Ele também. Até agora é um sonho”.

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Para chegar até aqui, Diogo Carmona teve de ultrapassar um dos momentos mais difíceis da sua vida. Em 2019, sofreu um grave acidente ferroviário que resultou na amputação de parte da perna esquerda — um episódio que marcou profundamente o seu percurso.

Ainda assim, recusou desistir. Encontrou no desporto uma nova motivação e uma forma de se reinventar, primeiro através do skate e depois no snowboard adaptado, onde hoje representa Portugal ao mais alto nível.

Questionado sobre o afastamento da televisão, Diogo Carmona não esconde alguma mágoa: «Se a TVI soubesse a quantidade de pessoas que me aborda da rua e me dizem que gostavam de me voltar a ver... Deixa-me feliz, mas gostava e aproveito para dizer isso"

Uma história de resiliência e conquista que está a inspirar o país — e que prova que, mesmo perante os maiores obstáculos, é possível recomeçar e fazer história.

Temas: Morangos Com Açúcar Diogo Carmona TVI Dois às 10
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