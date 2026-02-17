Foi um galã dos «Morangos com Açúcar» e hoje não esconde o amor ao lado do namorado: «Gosto tanto»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:15

Foi um dos protagonistas da série juvenil da TVI e no dia dos namorados viu o namorado publicar uma série de fotos em casal.

A primeira aparição de Luís Garcia aconteceu nos Morangos com Açúcar, na nona temporada da série juvenil que marcou uma geração. Desde então, o ator português construiu um percurso na representação.

No passado sábado, em plena celebração do Dia dos Namorados, o nome do artista voltou a ganhar destaque — mas desta vez por motivos pessoais. Um momento inesperado nas redes sociais despertou a curiosidade de fãs e colegas, colocando a vida amorosa do ator no centro das atenções.

O coreógrafo Marco Mercier acabou por confirmar o relacionamento entre ambos através de uma partilha no Instagram ao usar o emoji da seta (podendo simbolizar o cúpido), gesto que rapidamente gerou uma onda de reações. As mensagens de apoio e carinho multiplicaram-se, celebrando esta nova etapa na vida do ator: «Sejam felizes», «Gosto tanto», foram algumas das mensagens.

Também na sua págima, Luís Garcia tem vários registos com Marco, que agora viu a relação tornar-se pública num dia simbólico para o amor, num momento que foi amplamente aplaudido nas redes sociais.

