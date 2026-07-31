Galã de «Morangos com Açúcar» vive dias de sonho ao lado do namorado. Os fãs estão rendidos: «Tão lindos»

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Luís Garcia e Marco Mercier aproveitaram as férias de verão têm partilhado vários momentos de descanso nas redes sociais. Ao lado do namorado, o ator tem publicado diversos registos que rapidamente conquistaram os seguidores.

Nas imagens, o casal surge em clima de descontração, desfrutando de dias de sol e de paisagens idílicas. As publicações não passaram despercebidas e encheram-se de comentários carinhosos por parte dos fãs.

"Tão lindos ♥️♥️ Boas férias", escreveu uma seguidora. "Sejam muito felizes", comentou outra. "Casal bonito", "Aproveitem muito" foram algumas das restantes mensagens deixadas na caixa de comentários.

A relação entre Luís Garcia e o coreógrafo Marco Mercier tornou-se pública recentemente, depois de uma partilha nas redes sociais ter confirmado o romance. Desde então, o casal tem recebido inúmeras demonstrações de carinho e apoio por parte dos seguidores, que acompanham com entusiasmo esta nova fase das suas vidas.

Agora, os novos registos de férias voltam a mostrar a cumplicidade entre os dois, conquistando, uma vez mais, quem os acompanha nas redes sociais.

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Temas: Morangos Com Açúcar Luis Garcia Marco Mercier Dois às 10
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