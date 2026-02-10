Ator da TVI recebe onda de apoio após dura partilha: «Mesmo quando não há mais nada a fazer...»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 35min

A atravessar um momento delicado, Ricardo de Sá recorreu às redes sociais para partilhar que se tornou cuidador do pai, vítima de um aneurisma, e da avó, num testemunho marcado pela dor, pela aceitação e pelo amor.

Conhecido do público pelo papel de Leo nas temporadas 7 e 8 de Morangos com Açúcar, Ricardo de Sá atravessa atualmente uma fase profundamente delicada da sua vida pessoal. Longe da televisão, o ator recorreu às redes sociais para partilhar um drama familiar que tem marcado os últimos meses.

Numa publicação emotiva, Ricardo revelou que o pai sofreu um aneurisma há cerca de dez meses e que, desde então, passou a estar sob os seus cuidados diretos, assim como a avó. A mensagem foi acompanhada por uma fotografia de ambos, num momento de ternura.

A minha avó mimando o seu único filho, o meu querido pai, vítima de um aneurisma há 10 meses. Ambos aos meus cuidados e responsabilidade”, escreveu o ator, assumindo o peso e a dedicação desta nova realidade.

No mesmo desabafo, Ricardo de Sá refletiu sobre a dor, a aceitação e a força que nasce em momentos de fragilidade. “Assim é a vida e o amor, onde, por vezes, a tristeza, a incapacidade e a resignação levam a um processo de aceitação e reconstrução… transformando a nossa mágoa em força e sabedoria mesmo quando não há mais nada a fazer senão seguir em frente e encontrar fé em momentos como este ”, partilhou.

A publicação gerou uma onda de apoio nas redes sociais, com inúmeras mensagens de carinho e solidariedade. O ator vai ao programa «Dois às 10», esta quarta feira, falar sobre o seu percurso profissional e também pessoal.

Temas: Morangos Com Açúcar Novelas Ricardo de Sá Dois às 10

