«Durante muitos anos escondi»: ator que brilhou nos «Morangos Com Açúcar» vive um grande amor ao lado do noivo

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Foi um dos atores mais acarinhados da série com um papel marcante e hoje dá que falar nas redes sociais.

João Pedro Bernardes, da dupla de criadores de conteúdo digital Cara Coroa, assinalou o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, celebrado a 17 de maio, com uma reflexão emotiva nas redes sociais.

O jovem que começou em Morangos com Açúcar falou sobre o percurso que viveu até conseguir assumir livremente a relação com Pedro Lopes e recordou os anos em que viveu com medo e inseguranças. “Durante muitos anos achei que o amor não estava destinado a pessoas como eu, a pessoas que vivem na sombra do medo”, começou por escrever.

Na mesma partilha, João Pedro Bernardes sublinhou a importância da data e deixou um apelo contra o preconceito. “Hoje é impossível para mim ficar em silêncio… é o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Um dia que existe para relembrar que ainda há muita gente que simplesmente não gosta, não compreende, ataca e diminui o outro pela sua orientação sexual, ou identidade de género”, acrescentou.

O criador de conteúdos recordou ainda os anos em que escondeu quem realmente era. “Durante muitos anos escondi, tive medo e diminui-me para encaixar, para evitar conflitos (físicos e verbais) ou simplesmente para não olharem para mim. Foram muitos anos a não deixar o verdadeiro João falar”, confessou.

João Pedro revelou depois que tudo mudou em 2012, altura em que começou a relação com Pedro Lopes. “Em 2012 tudo muda, porque o que mais medo me metia, hoje é o meu maior orgulho: a minha relação com o Pedro. Ele aparece na minha vida para mostrar que somos dignos de amor e que o nosso amor é tão válido quanto qualquer outro amor”, escreveu.

A acompanhar o texto, o influenciador partilhou fotografias antigas que trocava com o companheiro quando viajava de comboio para Lisboa. “Estas fotografias são os primeiros registos de «amor», que ia enviando ao Pedro, quando estava no comboio a caminho de Lisboa. Hoje não tenho medo de dizer que o amo em frente de seja quem for”, afirmou.

No final da publicação, João Pedro Bernardes deixou uma mensagem de liberdade e aceitação: “No fim é sempre sobre isto, amor! Deixem o próximo amar quem quer, sem medo de o fazer. Todos merecemos viver fora da sombra”.