Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

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Durante algum tempo, os telespectadores acompanharam a forte amizade entre Marta e Inês em Morangos com Açúcar. No entanto, fora das gravações, a relação entre as atrizes Gabriela Barros e Sofia Baltar estava longe de refletir a cumplicidade que mostravam no ecrã.

A revelação foi feita por Gabriela Barros em 2018, durante uma participação no programa Cala-te Boca, da Mega Hits, onde recordou a experiência de protagonizar a oitava temporada da série juvenil da TVI, exibida entre 2010 e 2011.

Na ficção, Sofia Baltar interpretava Inês, a melhor amiga de Marta, personagem de Gabriela Barros. Contudo, quando desafiada a revelar com quem preferia não voltar a contracenar, a atriz não escondeu a resposta.

“Convidam-te para seres protagonista de uma novela e perguntam-te com quem queres contracenar, e tu dizes: ‘Por mim, pode ser qualquer pessoa, excepto…’”, lançou Conguito durante a conversa.

Depois de alguma hesitação, Gabriela Barros acabou por identificar a colega: “A que fazia de minha grande amiga nos ‘Morangos com Açúcar’, a Sofia Baltar. Foi infernal, foi horrível… eu era muito boa atriz para fingir que éramos amigas.”

Perante a declaração, Maria Correia quis saber se Sofia Baltar tinha conhecimento dessa opinião ou se iria descobri-la naquele momento. Gabriela respondeu com humor: “Se não souber: ‘Querida, um beijinho’”, provocando gargalhadas no estúdio.

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