Estrela de «Morangos com Açúcar» faz reflexão sobre a profissão: «Sem trabalho e à espera de respostas»

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  • Há 2h e 31min

Patrícia Candoso, atriz que brilhou em Morangos com Açúcar, recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão.

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No Dia das Mentiras, Patrícia Candoso decidiu fazer exatamente o contrário: dizer a verdade. A atriz recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sincero sobre a realidade da sua profissão, partindo de um título que dava que falar: “Sem trabalho e à espera de respostas”.

“Foi com este título que resumiram a notícia sobre o teatro. E a verdade é que, fora do contexto, soa a drama. Mas dentro desta profissão… e para muitos artistas… é muitas vezes o estado ‘normal’”, começou por explicar.

Com mais de duas décadas de carreira, Patrícia Candoso abriu o coração sobre os altos e baixos da vida artística, marcada por períodos de incerteza e espera. “Ser artista é viver entre projetos. Entre chamadas que chegam… e muitas que não chegam”, escreveu.

A atriz fez ainda questão de desmistificar a ideia de que estas pausas são sinónimo de descanso. “Há quem lhe chame ‘férias’. Nós sabemos que é só o intervalo entre trabalhos”, sublinhou. “Tenho 25 anos disto. De espera, de luta, de reinvenção”, continuou, destacando a persistência necessária para continuar num meio onde nem sempre há garantias.

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Apesar do desabafo, deixou uma mensagem tranquila e positiva: “Apesar do título… estou bem! Trabalho, tenho outros projetos, sigo o meu caminho”.

E terminou com uma nota de resiliência que define o seu percurso: “Continuo à espera de respostas. Porque enquanto espero… não desisto.”

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