Foi estrela em "Morangos com Açúcar" e agora tem o casamento marcado: «Só faria sentido neste dia»

Patrícia Candoso está noiva e já tem data marcada para subir ao altar. A atriz e cantora, que ficou conhecida do grande público pela participação em ‘Morangos com Açúcar’, vai casar com Marco Santos, pai das suas duas filhas, num dia muito especial para o casal.

A artista revelou o noivado a 7 de agosto, precisamente no dia em que celebrava 14 anos de relação com Marco Santos. «Não há duas sem três... A 1.ª foi quando a Clarinha nasceu. A 2.ª foi quando a Maggie nasceu. A 3.ª foi hoje, no dia em que celebramos 14 anos juntos e eu disse: SIM», escreveu na altura, mostrando o anel de noivado.

Agora, Patrícia Candoso revelou finalmente quando vai acontecer o casamento. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, anunciou que vai dar o nó no dia 7 de agosto de 2027.

«Porque é o nosso dia. Só faria sentido ser neste dia», explicou na legenda da publicação.

A data escolhida não é, por isso, uma coincidência. Será precisamente no dia em que o casal celebra mais um aniversário da relação, tornando o casamento ainda mais especial.

Nas imagens partilhadas pela atriz surgem também as duas filhas do casal, Clara, nascida em fevereiro de 2018, e Margarida, que nasceu em maio de 2022.

Patrícia Candoso e Marco Santos preparam-se assim para oficializar uma história de amor que começou há 14 anos e que já deu origem a uma família de quatro.