Lembra-se de Jimmy, o rebelde de «Morangos com Açúcar»? 17 anos depois, regressou à televisão com uma profissão muito diferente

Anos depois, trocou os estúdios pela medicina, mas garante que a representação continua a ocupar um lugar especial no seu coração.O atual otorrinolaringologista esteve no programa "Dois às 10", da TVI, onde foi convidado para falar sobre formas de reduzir o ressonar. Durante a conversa com Cláudio Ramos, acabou também por recordar o percurso enquanto ator.

«Gosto muito ainda. É outra parte de mim. A medicina ocupou grande parte da minha profissão, mas ser ator é outra parte de mim», confessou.

Marco Menezes tornou-se um dos rostos mais conhecidos dos "Morangos com Açúcar" ao interpretar Jimmy, personagem que lhe trouxe grande notoriedade junto do público mais jovem.

Apesar do sucesso na série juvenil, acabou por seguir outro caminho profissional. Ao longo dos anos fez apenas algumas participações pontuais em projetos de ficção, dedicando-se sobretudo à medicina.

Atualmente, é médico especialista em Otorrinolaringologia na CUF, conciliando uma carreira consolidada na área da saúde com a paixão que continua a sentir pela representação.