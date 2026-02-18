Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:27

Anos depois de ter conquistado o público nos Morangos com Açúcar, Sandra Silva enfrenta hoje o maior desafio da sua vida: cuidar da mãe, diagnosticada com Alzheimer em estado avançado. No Dois às 10, a atriz falou sobre o “luto em vida” que sente e revelou o momento em que deixou de ser reconhecida pela própria mãe

Tinha apenas 13 anos quando deu vida à pequena Carolina nos Morangos com Açúcar, tornando-se um rosto querido de uma geração. Os anos passaram, Sandra Silva cresceu, casou e tornou-se mãe. Mas, nos bastidores da vida adulta, enfrenta um dos maiores desafios: cuidar da mãe, diagnosticada com Alzheimer e demência em estado avançado.

No Dois às 10, a atriz e influencer abriu o coração sobre o processo doloroso que tem vivido não escondendo que tem sido cada vez mais duro: "Aquilo que me traz angústia é saber que ela não tem mesmo prazer em nada. Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá, se bem que sei que vai ser duríssimo".

Os primeiros sinais surgiram em 2018, mas o diagnóstico oficial chegou mais tarde. Sandra revelou que passou cerca de um ano a tentar convencer a mãe a procurar ajuda médica.  Desde 2023, o estado de saúde agravou-se progressivamente. Em 2025, depois de duas convulsões, a situação tornou-se mais delicada. A mãe já não pode estar sozinha e precisa de ajuda para tarefas básicas do dia a dia.

Perante este cenário, Sandra, o marido João e o filho Vasco decidiram ir viver com os pais. A atriz reconhece que está a fazer um luto em vida. “Sempre pensei que o iria fazer quando ela partisse e não a viver com ela… Até que percebi que já não está como a conheci”, explicou.

Apesar da dor, houve também momentos de luz. Em julho de 2025, Sandra casou-se pelo civil com João e sente que, nesse dia, a mãe esteve verdadeiramente presente. “Deixou-me muito feliz ter a minha mãe presente”, partilhou. No entanto, no dia seguinte, já não se lembrava de nada. Ainda assim, para Sandra, aquela memória ficará para sempre.

Temas: Morangos Com Açúcar Sandra Silva Dois às 10

