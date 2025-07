O truque para manter os morangos no frigorífico sem bolor

Guardar morangos no frigorífico pode parecer simples, mas muitos acabam por ficar com bolor rapidamente. Para prolongar a frescura e evitar que se estraguem, é importante seguir alguns cuidados simples na forma como os conservamos. Saiba aqui o método correto para manter os seus morangos frescos por mais tempo.

Os morangos são uma fruta muito apreciada, mas até quem não dispensa consumi-los sabe o quão delicados são. Mesmo guardando-os no frigorífico para prolongar a sua duração, se o fizer de forma incorreta, acabará por encontrar morangos podres ou com bolor. Poucas coisas são tão frustrantes como planear comer esta fruta e descobrir que não é possível.

A má notícia é que, muito provavelmente, os seus morangos desenvolvem bolor porque não estão a ser armazenados corretamente. A boa notícia é que existe uma forma simples de os conservar melhor, conforme explica o site Better Homes and Gardens.

Como conservar morangos para que durem mais

Embora o frigorífico pareça o local mais indicado para guardar morangos, este acaba por fazer com que a fruta perca parte do seu sabor. Assim, se pretende consumi-los num futuro próximo, o ideal é mantê-los na bancada da cozinha, no recipiente em que foram comprados.

Por outro lado, caso não os vá comer no próprio dia, a melhor solução para prolongar a frescura é guardá-los no frigorífico ou até mesmo congelá-los.

Como armazenar morangos no frigorífico

Sonia Gabauer, colaboradora da marca de morangos Driscoll’s, revelou ao site Better Homes and Gardens que existem alguns passos simples para garantir que os morangos se mantêm frescos por mais tempo. Segundo ela, se armazenados corretamente, os morangos podem durar até cinco dias no frigorífico. No entanto, é importante retirá-los do frio e deixá-los atingir a temperatura ambiente antes de os consumir.

Não lave os morangos antes de os guardar

A humidade é a principal causa de que os morangos fiquem moles e com bolor. Por isso, não deve lavá-los antes de os guardar; mantenha-os secos e num recipiente fechado.

Não corte os morangos antes de os armazenar

Embora possa parecer prático cortar os morangos antes de os guardar, isso acelera a sua deterioração. O ideal é conservar as folhinhas no topo e mantê-los inteiros.

Como fazer para que os morangos durem mais de cinco dias

Se tiver muitos morangos e souber que não os vai consumir dentro de cinco dias, a melhor opção é congelá-los.

A forma mais eficaz de congelar morangos é colocá-los num tabuleiro forrado com papel vegetal, dispondo-os sem que fiquem uns sobre os outros. Depois de estarem congelados, deve transferi-los para um saco próprio para congelamento.

Os morangos congelados são uma excelente opção para usar em smoothies, bolos ou outras sobremesas.