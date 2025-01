Jovem de 22 anos antecipa tragédia? Pai recorda últimas palavras do filho: «Este capacete cheira a morto»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

A morte de João Sousa, um jovem de 22 anos, continua a ser um verdadeiro enigma para a sua família.

No verão passado, João perdeu a vida enquanto andava de kart, após ficar à espera de assistência médica por 45 minutos.

João estava a conduzir um kart quando, repentinamente, ficou inconsciente. Foram feitas várias chamadas para o 112, que não foram atendidas, e, após 45 minutos à espera de assistência, João acabou por perder a vida.

A família ficou destroçada com a morte inesperada do jovem e, seis meses depois da tragédia, reforçam que terá sido a falta de assistência médica que levou à morte de João. «Se tivesse tido assistência, poderia estar cá», disse Rita Sousa, irmã de João, destroçada. «Ficou à espera da hora dele ali no chão», acrescentou, em lágrimas, ao recordar o dia fatídico.

Carlos Sousa, pai de João, não esconde o desgosto pela morte do filho. Emocionado, afirmou: «A lei da vida não é esta». Para ele, o sofrimento é imenso, não apenas pela perda, mas também pela forma como o filho faleceu, sem receber a ajuda necessária a tempo.

O pai do jovem recordou ainda o dia do trágico acidente e revelou uma frase que o filho disse momentos antes da corrida de karts: «Este capacete cheira a morto». Carlos explicou que o filho fez aquele comentário em tom de brincadeira, no entanto, depois da tragédia, o mesmo tomou outra proporção.