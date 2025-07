Depois de saber isto nunca mais vai usar a máquina de lavar loiça sem papel de alumínio lá dentro

Descubra a razão simples, mas surpreendente, pela qual o papel de alumínio pode transformar a forma como lava a loiça.

Antes de ligar a máquina de lavar loiça, colocamos uma bola de papel de alumínio no compartimento dos talheres. Este truque, que ganhou popularidade nas redes sociais, foi adotado definitivamente por nós após confirmarmos que tem base científica. O objetivo é manter os talheres e outros utensílios de alumínio, como panelas, limpos, brilhantes e sem manchas ou riscos.

O funcionamento do truque deve-se à reação do alumínio com compostos presentes nos detergentes, especialmente aqueles que contêm enxofre, os quais podem provocar o escurecimento dos talheres de inox. Este processo químico está explicado no artigo publicado no Journal of Nuclear Materials, partilhado pela Universidade de Harvard.

A bola de alumínio atua como um ânodo de sacrifício no processo de oxidação, tal como as peças usadas em barcos para proteger outras partes metálicas. Ou seja, em vez de os talheres ficarem baços ou enferrujarem, é o alumínio que sofre a reação primeiro, ajudando a conservar o brilho dos talheres.

No caso dos talheres de inox, este método pode fazer uma grande diferença, deixando-os mais brilhantes e sem aquele aspeto baço habitual. Para os talheres de prata, o efeito é ainda mais evidente, já que o alumínio contribui para remover a oxidação e restaurar o brilho. Contudo, importa notar que este truque não elimina riscos, apenas melhora o brilho.

Como usar?

Faça uma bola de papel de alumínio (não precisa de ser muito compacta).

Coloque-a no compartimento dos talheres ou numa prateleira da máquina.

Lave normalmente com detergente.

Veja aqui o vídeo que nos conquistou