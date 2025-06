Nunca nos passou pela cabeça usar isto contra melgas. Mas resulta mesmo

Pode parecer estranho, mas há um produto que quase todos temos em casa e que, surpreendentemente, funciona como um eficaz repelente de melgas. Esqueça os sprays químicos e as soluções caras — esta alternativa natural e acessível pode ser tudo o que precisa para passar um verão sem picadas.

O verão traz muitas vantagens, mas também alguns incómodos. Com o aumento das temperaturas, surgem insetos indesejáveis como moscas, mosquitos e melgas, cujas picadas são bastante incómodas. Para quem prefere evitar inseticidas ou outros produtos químicos, existe uma solução natural: um repelente caseiro eficaz contra estes pequenos invasores alados.

Este repelente foi divulgado num artigo do Diário de Mallorca e tornou-se viral no TikTok. A sugestão foi partilhada na conta de Instagram @Freddy.39, dedicada a dicas relacionadas com o mundo rural. A sua preparação requer apenas quatro ingredientes simples, facilmente encontrados em casa.

Segundo o Diário de Mallorca, os ingredientes necessários são:

Azeite virgem extra (embora Freddy Gutiérrez recorra a óleo de coco);

Um rolo completo de papel higiénico;

Um recipiente metálico;

Folhas de hortelã (ingrediente essencial).

Para preparar esta solução, deve retirar o cartão do interior do rolo de papel higiénico e colocar folhas de hortelã num recipiente metálico, como uma lata vazia. Depois, introduza o rolo no recipiente, molhe a parte superior com azeite e, finalmente, acenda com um fósforo ou isqueiro.

Com estas instruções simples, é possível criar um repelente natural eficaz, dispensando produtos químicos agressivos. Assim, poderá aproveitar o verão ao ar livre sem preocupações com as picadas de mosquitos e melgas.

Veja o passo a passo para fazer este repelente no vídeo de Freddy Gutiérrez.