Mais uma solução para acabar com os mosquitos e moscas na cozinha

Com a chegada do calor, há visitantes indesejados que voltam a marcar presença em muitas cozinhas. Mas há um método simples e eficaz, partilhado nas redes sociais, que pode resolver o problema com ingredientes que já tem em casa.

Com a chegada dos dias mais quentes, também aparecem os mosquitos e as moscas que insistem em invadir a cozinha. No entanto, não é necessário recorrer imediatamente a inseticidas nem cobrir tudo com redes.

Existe um truque caseiro simples e eficaz para resolver este problema de forma rápida. A criadora de conteúdos @mariabelen_home partilhou no Instagram um vídeo onde demonstra como manter mosquitos e moscas afastados da cozinha utilizando apenas produtos comuns que já tem em casa.

Só precisa de:

Água

Açúcar

Vinagre

Detergente da loiça

O processo é muito simples: basta misturar todos os ingredientes num recipiente e colocá-lo na zona da casa onde os insetos costumam aparecer, principalmente na cozinha. O açúcar atrai os mosquitos, o vinagre confunde-os e o detergente reduz a tensão superficial da água, fazendo com que fiquem presos na mistura. Com esta solução, deixa de ser necessário preocupar-se com estes insetos.